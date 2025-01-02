Високогір'я Карпат "накрив" небезпечний морозний шторм (фото)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про так зване "Карпатське море" - рідкісне атмосферне явище на вершині гори.

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