Высокогорье Карпат "накрыл" опасный морозный шторм (фото)

Горные спасатели Прикарпатья предупредили граждан о морозе и шторме на горе Поп Иван Черногорский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спасателей в Facebook.
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Согласно информации спасателей, по состоянию на 9 часов утра 2 января 2025 года на горе Поп Иван Черногорский фиксировали:
"Внимание! Шторм!.. Рекомендуем воздержаться от выхода на высокогорье", - добавили специалисты.
Пост спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Кроме того, спасатели опубликовали фото, на котором можно увидеть "морозный шторм".
Погодные условия на горе Поп Иван утром 2 января (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Отметим, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".
Утром первого дня нового 2025 года - 1 января - на горе Поп Иван было облачно с прояснениями.
Погодные условия на горе Поп Иван утром 1 января (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 2 января 2025 года в городе Ивано-Франковске и в области ожидается опасное метеорологическое явление - сильный юго-западный ветер со скоростью до 25-30 м/с.
"II уровень опасности, оранжевый", - уточнили метеорологи.
Предупреждение об опасном метеорологическом явлении (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Кроме того, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром - слабый туман.
Температура воздуха в Ивано-Франковске:
Температура воздуха в Ивано-Франковской области:
Прогноз погоды в Ивано-Франковске и области на 2 января (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)
Напомним, ранее мы рассказывали о так называемом "Карпатском море" - редком атмосферном явлении на вершине горы.
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