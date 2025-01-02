Высокогорье Карпат "накрыл" опасный морозный шторм (фото)

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Что известно о шторме на горе Поп Иван

Согласно информации спасателей, по состоянию на 9 часов утра 2 января 2025 года на горе Поп Иван Черногорский фиксировали:

облачность

туман

западный ветер со скоростью 23 м/с

температуру воздуха -8°С

"Внимание! Шторм!.. Рекомендуем воздержаться от выхода на высокогорье", - добавили специалисты.

Пост спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Кроме того, спасатели опубликовали фото, на котором можно увидеть "морозный шторм".

Погодные условия на горе Поп Иван утром 2 января (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Утром первого дня нового 2025 года - 1 января - на горе Поп Иван было облачно с прояснениями.

Погодные условия на горе Поп Иван утром 1 января (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Погода в Ивано-Франковской области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 2 января 2025 года в городе Ивано-Франковске и в области ожидается опасное метеорологическое явление - сильный юго-западный ветер со скоростью до 25-30 м/с.

"II уровень опасности, оранжевый", - уточнили метеорологи.

Предупреждение об опасном метеорологическом явлении (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Кроме того, в регионе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром - слабый туман.

Температура воздуха в Ивано-Франковске:

ночью 3-5 градусов тепла

днем 9-11 градусов по Цельсию

Температура воздуха в Ивано-Франковской области:

ночью от 0 до 5 градусов тепла

днем 7-12 градусов по Цельсию

Прогноз погоды в Ивано-Франковске и области на 2 января (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)