Високі ціни на паливо призвели до очищення атмосфери в найзабрудненіших місцях світу

Високі ціни на нафту та її похідні через війну на Близькому Сході прискорили скорочення шкідливих викидів у Китаї, де розташовані найзабрудненіші міста світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Аналіз Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), опублікований на платформі Carbon Brief показав: у третьому кварталі 2026 року викиди вуглекислого газу в країні впали найсильніше з часів пандемії COVID-19.

Згідно з дослідженням, у липні-вересні викиди CO₂ у Китаї скоротилися на 3,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це найбільше квартальне падіння з 2022 року.

Однією з головних причин стало скорочення споживання нафти на тлі різкого подорожчання пального та проблем із постачанням енергоносіїв через Ормузьку протоку.

Як дорогі енергоносії вплинули на викиди

За даними CREA, загальне споживання нафти в Китаї у третьому кварталі скоротилося приблизно на 4% у річному вимірі. Найбільше падіння зафіксували у транспортному секторі - близько 9%.

Водночас споживання вугілля також зменшилося приблизно на 3%, попри активне будівництво нових вугільних електростанцій у країні.

На ситуацію вплинули перебої з рухом суден через Ормузьку протоку, яка є одним із ключових маршрутів світового постачання нафти. Обмеження поставок змусили Китай скорочувати використання нафтових продуктів і шукати альтернативні джерела енергії.

Аналітики також звертають увагу на прискорення переходу на електротранспорт. Зростання кількості електромобілів та їх активніше використання допомагають зменшувати залежність від бензину й дизельного пального.

Співзасновник CREA та провідний аналітик Лаурі Міллівірта зазначив, що після зниження цін на нафту споживання пального може частково відновитися. Водночас енергетична криза вже прискорила перехід Китаю на електротранспорт та скорочення використання нафти.

Чому це важливо

Китай є найбільшим у світі джерелом викидів парникових газів - на нього припадає понад 30% глобальних викидів.

Скорочення викидів у країні має важливе значення для глобальної боротьби зі зміною клімату. Водночас дослідники наголошують, що подальша динаміка залежатиме від розвитку відновлюваної енергетики, електрифікації транспорту та здатності енергосистеми ефективно використовувати чисту електроенергію.

За підсумками перших трьох кварталів 2026 року китайські викиди CO₂ також демонструють тенденцію до зниження. Однак аналітики застерігають: частина скорочення споживання нафти може виявитися тимчасовою, якщо ціни на енергоносії знову впадуть.