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Высокие цены на топливо привели к очищению атмосферы в самых загрязненных местах мира

04:15 06.11.2026 Пт
3 мин
aimg Юлия Маловичко
Высокие цены на топливо привели к очищению атмосферы в самых загрязненных местах мира Фото: китайцы во время пандемии (Getty Images)
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Высокие цены на нефть и ее производные из-за войны войны на Ближнем Востоке ускорили сокращение вредных выбросов в Китае, где расположены самые загрязненные города мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Анализ Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), опубликованный на платформе Carbon Brief, показал: в третьем квартале 2026 года выбросы углекислого газа в стране упали сильнее всего со времен пандемии COVID-19.

Согласно исследованию, в июле-сентябре выбросы CO₂ в Китае сократились на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самое квартальное падение с 2022 года.

Одной из главных причин стало сокращение потребления нефти на фоне резкого удорожания горючего и проблем с поставкой энергоносителей через Ормузский пролив.

Как дорогие энергоносители повлияли на выбросы

По данным CREA, общее потребление нефти в Китае в третьем квартале сократилось примерно на 4% в годовом исчислении. Наибольшее падение зафиксировали в транспортном секторе – около 9%.

В то же время, потребление угля также уменьшилось примерно на 3%, несмотря на активное строительство новых угольных электростанций в стране.

На ситуацию повлияли перебои с движением судов через Ормузский пролив, который является одним из ключевых маршрутов мировой поставки нефти. Ограничения поставок вынудили Китай сокращать использование нефтяных продуктов и искать альтернативные источники энергии.

Аналитики также обращают внимание на ускорение перехода на электротранспорт. Рост количества электромобилей и их более активное использование помогают уменьшать зависимость от бензина и дизельного топлива.

Соучредитель CREA и ведущий аналитик Лаури Милливирт отметил, что после снижения цен на нефть потребление горючего может частично восстановиться. В то же время, энергетический кризис уже ускорил переход Китая на электротранспорт и сокращение использования нефти.

Почему это важно

Китай является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов – на него приходится более 30% глобальных выбросов.

Сокращение выбросов в стране имеет важное значение для глобальной борьбы с изменением климата. В то же время исследователи отмечают, что дальнейшая динамика будет зависеть от развития возобновляемой энергетики, электрификации транспорта и способности энергосистемы эффективно использовать чистую электроэнергию.

По итогам первых трех кварталов 2026 г. китайские выбросы CO₂ также демонстрируют тенденцию к снижению. Однако аналитики предостерегают: часть сокращения потребления нефти может оказаться временной, если цены на энергоносители снова упадут.

Напомним, военные действия в Украине катастрофически разрушают окружающую среду. Они становятся причиной не только масштабного загрязнения воздуха, но долгосрочных изменений местного микроклимата.

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