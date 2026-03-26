Високі ціни обвалили попит на пальне: що зараз відбувається на українських АЗС

"Наразі більшість опитаних нами мереж АЗС фіксують зниження продажів внаслідок високих цін. Певним амортизатором зниження виступає программа паливного кешбеку", - сказав паливний експерт.

За його словами, вчора мережа UPG знизила ціни на пальне, а сьогодні на 1 гривню подешевшав дизель на заправках AMIС.

"Це можна пов'язати із локальним зниженням європейських цін на нафтопродукти, яке спостерігалось 25 березня. Разом з тим сьогодні, 26 березня, ціни (на українських АЗС - ред.) знову різко зросли", - зазначив Куюн.

Що ж стосується того, якою ситуація з цінами на пальне може бути у квітня, то впевнених прогнозів немає, сказав паливний експерт в коментарі РБК-Україна.

"Ринок зберігає непередбачуваність, що було продемонстровано протягом останніх двох днів, і це не дозволяє щось впевнено прогнозувати на майбутнє", - резюмував він.