Виснажує українську ППО. РФ використовує ракети зі знятими ядерними боєголовками, - ЗМІ

Високопоставлений військовий чиновник США повідомив виданню, що Росія, імовірно, знімає ядерні боєголовки з крилатих ракет і запускає неозброєні боєприпаси в Україну.

Британське міністерство оборони заявило, що ядерні боєголовки, ймовірно, були замінені баластом - системою, яка все ще може завдати шкоди.

"Це, безумовно, те, що вони намагаються зробити, щоб пом’якшити наслідки систем протиповітряної оборони, які використовують українці", - заявив чиновник.

США та інші західні союзники нещодавно зосередилися на постачанні протиповітряної оборони для України, включаючи застарілі системи радянських часів і більш сучасні.