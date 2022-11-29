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Виснажує українську ППО. РФ використовує ракети зі знятими ядерними боєголовками, - ЗМІ

Фото: РФ використовує ракети зі знятими ядерними боєголовками (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Збройні сили РФ стріляють незбройними крилатими ракетами, які були розроблені для перенесення ядерних боєголовок. Таким чином вони намагаються виснажити запаси протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Високопоставлений військовий чиновник США повідомив виданню, що Росія, імовірно, знімає ядерні боєголовки з крилатих ракет і запускає неозброєні боєприпаси в Україну.

Британське міністерство оборони заявило, що ядерні боєголовки, ймовірно, були замінені баластом - системою, яка все ще може завдати шкоди.

"Це, безумовно, те, що вони намагаються зробити, щоб пом’якшити наслідки систем протиповітряної оборони, які використовують українці", - заявив чиновник.

США та інші західні союзники нещодавно зосередилися на постачанні протиповітряної оборони для України, включаючи застарілі системи радянських часів і більш сучасні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РФ намагається перевантажити та виснажити запаси української ППО. Задля цього росіяни посилюють свої ракетні удари по Україні.

Країни НАТО на саміті альянсу в Бухаресті ведуть дискусію щодо можливих поставок Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

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