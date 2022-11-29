Истощает украинскую ПВО. РФ использует ракеты со снятыми ядерными боеголовками, - СМИ

Высокопоставленный военный чиновник США сообщил, что Россия, вероятно, снимает ядерные боеголовки с крылатых ракет и запускает невооруженные боеприпасы в Украину.

Британское министерство обороны заявило, что ядерные боеголовки, вероятно, были заменены балластом - системой, которая все еще может нанести вред.

"Это безусловно то, что они пытаются сделать, чтобы смягчить последствия систем противовоздушной обороны, которые используют украинцы", - заявил чиновник.

США и другие западные союзники недавно сосредоточились на поставках противовоздушной обороны для Украины, включая устаревшие системы советских времен и более современные.