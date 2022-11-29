RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Истощает украинскую ПВО. РФ использует ракеты со снятыми ядерными боеголовками, - СМИ

Фото: РФ использует ракеты со снятыми ядерными боеголовками (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы РФ стреляют вооруженными крылатыми ракетами, которые были разработаны для переноса ядерных боеголовок. Таким образом, они пытаются истощить запасы противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Высокопоставленный военный чиновник США сообщил, что Россия, вероятно, снимает ядерные боеголовки с крылатых ракет и запускает невооруженные боеприпасы в Украину.

Британское министерство обороны заявило, что ядерные боеголовки, вероятно, были заменены балластом - системой, которая все еще может нанести вред.

"Это безусловно то, что они пытаются сделать, чтобы смягчить последствия систем противовоздушной обороны, которые используют украинцы", - заявил чиновник.

США и другие западные союзники недавно сосредоточились на поставках противовоздушной обороны для Украины, включая устаревшие системы советских времен и более современные.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ пытается перегрузить и истощить запасы украинского ПВО. Ради этого россияне усиливают свои ракетные удары по Украине.

Страны НАТО на саммите альянса в Бухаресте ведут дискуссию по поводу возможных поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине