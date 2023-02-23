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Виснаження ворога та стійка оборона. У Генштабі розповіли про тактику українських бійців

Фото: Олексій Громов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Для того, аби мінімізувати втрати та накопичити достатній наступальний потенціал, українські військові ведуть стійку оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова на брифінгу.

"Сили оборони України вкотре вимушені використовувати ефективну та виправдану тактику виснаження ворога, яка вже показала свою дієвість. Так, єдиним шляхом для мінімізації втрат та накопичення достатнього наступального потенціалу є ведення стійкої оборони, в результаті чого ворог несе відчутні втрати та змушений постійно підтягувати свої резерви", - сказав він.

При цьому Громов підкреслив, що керівництво нашої держави вживає заходів для створення резервів, щоб забезпечити ротацію та відновлення боєздатності підрозділів, які виконують завдання на передовій. Також триває підготовка підрозділів, які опановують озброєння та техніку, що надається країнами партнерами.

Нагадаємо, США радять Україні готуватися до контрнаступу вже зараз, адже зброя та допомога від союзників надходить безперешкодно.

Тим часом секретар РНБО повідомив, що рішення про початок контрнаступу приймає президент на Ставці верховного головнокомандувача.

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Збройні сили УкраїниГенштаб ВСУВійна Росії проти України