Истощение врага и стойкая оборона. В Генштабе рассказали о тактике украинских бойцов

"Силы обороны Украины вынуждены использовать эффективную и оправданную тактику истощения врага, которая уже показала свою действенность. Так, единственным путем для минимизации потерь и накопления достаточного наступательного потенциала является ведение устойчивой обороны, в результате чего враг несет ощутимые потери и вынужден постоянно подтягивать свои резервы", - сказал он.

При этом Громов подчеркнул, что руководство нашего государства принимает меры по созданию резервов, чтобы обеспечить ротацию и восстановление боеспособности подразделений, которые выполняют задачи на передовой. Также идет подготовка подразделений, которые овладевают вооружением и техникой, предоставляемой странами партнерами.

Напомним, США советуют Украине готовиться к контрнаступлению уже сейчас, ведь оружие и помощь от союзников поступает беспрепятственно.

Между тем секретарь СНБО сообщил, что решение о начале контрнаступления принимает президент на Ставке верховного главнокомандующего.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.