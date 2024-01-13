Восемнадцать артсистем и 700 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки
Потери России в войне в Украине на утро субботы 13 января, составили 700 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 369 160 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 автомоилей противника, 18 артсистем и 15 ББМ.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 369 160 (+700) человек ликвидировано;
- танков - 6065 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин - 11 269 (+15) ед.;
- артиллерийских систем - 8728 (+18) ед.;
- РСЗО - 957 ед.;
- средства ПВО - 646 (+4) ед.;
- самолетов - 329 ед.;
- вертолетов - 324 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6848 (+12) ед.;
- крылатые ракеты - 1806 ед.;
- корабли/катера - 23 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 11 632 (+20) ед.;
- специальная техника - 1345 (+6) ед.
Ситуация на фронте
Украинские военные отразили 26 атак противника на Марьинском направлении, расширяют плацдарм на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 средства противовоздушной обороны противника.
В частности, по данным Института изучения войны, позиционные бои продолжаются к западу и юго-западу от Донецка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.