Восемнадцать артсистем и 700 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро субботы 13 января, составили 700 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 369 160 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 автомоилей противника, 18 артсистем и 15 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.24 ориентировочно составили: личного состава - около 369 160 (+700) человек ликвидировано;

танков - 6065 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 11 269 (+15) ед.;

артиллерийских систем - 8728 (+18) ед.;

РСЗО - 957 ед.;

средства ПВО - 646 (+4) ед.;

самолетов - 329 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6848 (+12) ед.;

крылатые ракеты - 1806 ед.;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 11 632 (+20) ед.;

специальная техника - 1345 (+6) ед. Ситуация на фронте Украинские военные отразили 26 атак противника на Марьинском направлении, расширяют плацдарм на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 средства противовоздушной обороны противника. В частности, по данным Института изучения войны, позиционные бои продолжаются к западу и юго-западу от Донецка.