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Восемнадцать артсистем и 700 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Суббота 13 января 2024 08:04
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Восемнадцать артсистем и 700 оккупантов. Генштаб назвал потери РФ за сутки Фото: Генштаб назвал потери РФ за сутки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Потери России в войне в Украине на утро субботы 13 января, составили 700 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 369 160 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 автомоилей противника, 18 артсистем и 15 ББМ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 369 160 (+700) человек ликвидировано;
  • танков - 6065 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11 269 (+15) ед.;
  • артиллерийских систем - 8728 (+18) ед.;
  • РСЗО - 957 ед.;
  • средства ПВО - 646 (+4) ед.;
  • самолетов - 329 ед.;
  • вертолетов - 324 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6848 (+12) ед.;
  • крылатые ракеты - 1806 ед.;
  • корабли/катера - 23 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 11 632 (+20) ед.;
  • специальная техника - 1345 (+6) ед.

Ситуация на фронте

Украинские военные отразили 26 атак противника на Марьинском направлении, расширяют плацдарм на Херсонском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 2 средства противовоздушной обороны противника.

В частности, по данным Института изучения войны, позиционные бои продолжаются к западу и юго-западу от Донецка.

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