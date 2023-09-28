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Восемь земель. Где в Германии продолжают принимать украинцев: адреса

Германия, Берлин, Четверг 28 сентября 2023 15:44
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Восемь земель. Где в Германии продолжают принимать украинцев: адреса Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Германия остается страной, которую украинцы больше всего выбирают для получения временной защиты. Из-за дефицита жилья многие регионы прекратили прием новых беженцев.

Где в Германии продолжают принимать украинских беженцев, РБК-Украина сообщает со ссылкой на uahelp.wiki.

Беженцы, не имеющие знакомых или родственников в Германии, которые предоставили бы им убежище, должны обратиться в лагерь первичного приема. Оттуда их направят в землю, которая на тот момент будет принимать новых людей.

Отмечается, что самый большой пункт первичного приема – в Берлине (бывший аэропорт Tegel). Оттуда направляют на расселение по всей Германии.

По состоянию на 28 сентября лагеря принимают беженцев в следующих землях:

Баден-Вюртемберг:

  • Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – не принимают тех, кто приехал на собственном автомобиле (нет парковки), через 2-3 дня отправляют в другие лагеря для дальнейшего оформления.
  • Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – сложно добраться общественным транспортом, на машине можно.
  • Фрайбург (новый адрес с 27.10.2022: Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – лагерь не принимает людей, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе;
  • Ульм (Messe Ulm, Böfinger Straße 50, 89073 Ulm);
  • Зиндельфинген Sindelfingen Messehalle (Mahdentalstraße 116, 71036 Sindelfingen) – лагерь больше не принимает беженцев из Украины;
  • Элльванген (Georg-Elser-Straße 2, 73479 Ellwangen) – лагерь переполнен, больше не принимает.

Бавария:

  • Цирндорф Ankerzentrum Zirndorf (Rothenburger Straße 29, 90513 Zirndorf);
  • Эргольдинг (Schinderstraßl 19, 84030 Ergolding) – по сообщениям с мест, лагерь может не принимать беженцев из Украины.

Берлин:

  • Tegel (бывший аэропорт). Важно: территория центра закрыта. Внутрь можно попасть на автобусе. Если ехать на машине – нужно будет оставить авто на парковке снаружи и заехать внутрь автобусом. Все данные, включая телефонную линию центра, можно найти по ссылке.

Гессен:

  • Гисен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – желательно приезжать до 20:00 в рабочие дни. В другое время тоже принимают, но придется подождать. Если приезжаете поздно и без автомобиля, обратитесь в Bahnhofsmission во Франкфурте, вас могут разместить на одну ночь.

Нижняя Саксония:

  • Брамше (Im Rehhagen 8 49565 Bramsche). В переходный период у сотрудников лагеря Messe Hannover можно получить билет до лагеря в Bramsche бесплатно.
  • Ганновер Messehalle (Halle 25, Messegelände, 30521 Hannover) – лагерь закрылся 14 сентября 2023 года. Новых беженцев перенаправляют в Брамше.

Восемь земель. Где в Германии продолжают принимать украинцев: адресаФото: Временное размещение беженцев в Германии (gettyimages.com)

Северный Рейн-Вестфалия:

  • Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саксония:

  • Меране (Seiferitzer Schulweg 10, 08393 Meerane Erstaaufnahmeeinrichtung);
  • Лейпциг Leipzig-Mockau 1 (Am Alten Flughafen 8, 04356 Leipzig) – лагерь переполнен, используются временные палатки;
  • Дрезден Messe Dresden (Messering 8a, 01067 Dresden) – город не принимает и перенаправляет в лагерь Меране.

Шлезвиг-Гольштейн:

  • Ноймюнстер (Haart 148, 24539 Neumünster).

Тюрингия:

  • Хермсдорф Hermsdorf (Max-Hellermann-Straße 15);
  • Лагерь в Зуль (Suhl) переполнен и больше не принимает беженцев.

Украинцев предупреждают не искать, в каком лагере лучше условия – они существенно не отличаются. Лучше ехать в локацию, куда удобнее добраться.

Между тем Берлин сможет принять до конца года еще тысячи беженцев. Власти столицы планируют расширить количество мест в бывших аэропортах в Тегеле и Темпельхофе, а также расселить большое количество беженцев в гостиницах и общежитиях.

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