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В Киевской области крупный пожар - горит склад

НовостиПроисшествия    27.05.2018 - 18:08
Иллюстративное фото (facebook)
Иллюстративное фото (facebook)

Пожар произошел на улице Черновола - улице Железнодорожной

В Вишневом Киевской области произошел пожар. Предварительно, горит склад с вторсырьем. Об этом сообщают очевидцы в соцсети Facebook.

Пользователь Facebook Людмила Мартыненко вела трансляцию с места события. По ее словам, пожар произошел на улице Черновола - улице Железнодорожной, вблизи железнодорожных путей. Подъезд авто к месту пожара затруднен. Предположительно горит склад.

 

У Вишневому горять склади вторсировини: пластик, папір, скло. Товарний потяг з цистернами хімікатів (УРАЛХИМ) проїхав повз пожежу на відстані 20м. створюючи небезпеку!!! Укрзалізниця не зупинила рух поїздів ... Чорний дим видно здалеку, вул. Чорновола, поблизу переїзду. 27.05.2018 (відео, частина 2)

Опубліковано Мартиненко Людмилою 27 травня 2018 р.

 

 

У Вишневому горять склади вторсировини: пластик, папір, скло. Чутно вибухи, хлопки. Пожежні вчасно не гасять, не вистачає води ((( Чорний дим видно здалеку, вул. Чорновола, поблизу переїзду. 27.05.2018 (відео, частина 1)

Опубліковано Мартиненко Людмилою 27 травня 2018 р.

Еще одна пользовательница Facebook Дарья Касьянова опубликовала фото, на котором столб дыма от пожара хорошо виден рядом со станцией метро Академгородок.

 
 

Ранее спасатели сообщали, что 27-28 мая на территории Киевской области, в районе Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности, а на остальной территории области высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

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Теги публикации: Киев, Киев, пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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