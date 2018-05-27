У Київській області пожежа - горить склад

Пожежа сталася на вулиці Чорновола - вулиці Залізничній

У Вишневому Київської області сталася пожежа. Попередньо, горить склад з вторсировиною. Про це повідомляють очевидці в соцсети Facebook.

Користувач Facebook Людмила Мартиненко вела трансляцію з місця події. За її словами, пожежа сталася на вулиці Чорновола - вулиці Залізничній, поблизу залізничних колій. Під'їзд авто до місця пожежі утруднений. Імовірно горить склад.

У Вишневому горять склади вторсировини: пластик, папір, скло. Товарний потяг з цистернами хімікатів (УРАЛХІМ) проїхав повз пожежу на відстані 20м. створюючи небезпеку!!! Укрзалізниця не зупинила рух поїздів ... Чорний дим видно здалеку, вул. Чорновола, поблизу переїзду. 27.05.2018 (відео, частина 2) Опубліковано Мартиненко Людмилою 27 травня 2018 р.

У Вишневому горять склади вторсировини: пластик, папір, скло. Чутно вибухи, хлопки. Пожежні вчасно не гасять, не вистачає води ((( Чорний дим видно здалеку, вул. Чорновола, поблизу переїзду. 27.05.2018 (відео, частина 1) Опубліковано Мартиненко Людмилою 27 травня 2018 р.

Ще одна користувачка Facebook Дар'я Касьянова опублікувала фото, на якому стовп диму від пожежі добре видно поруч зі станцією метро Академмістечко.

Раніше рятувальники повідомляли, що 27-28 травня на території Київської області, в районі Чорнобиля, Тетерева, Баришівки, Миронівки та Борисполя надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, а на решті території області висока (4 класу) рівень пожежної небезпеки.