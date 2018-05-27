Социальные страницы
Курси валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Київській області пожежа - горить склад

НовиниНадзвичайні події    27.05.2018 - 18:08
Ілюстративне фото (facebook)
Ілюстративне фото (facebook)

Пожежа сталася на вулиці Чорновола - вулиці Залізничній

У Вишневому Київської області сталася пожежа. Попередньо, горить склад з вторсировиною. Про це повідомляють очевидці в соцсети Facebook.

Користувач Facebook Людмила Мартиненко вела трансляцію з місця події. За її словами, пожежа сталася на вулиці Чорновола - вулиці Залізничній, поблизу залізничних колій. Під'їзд авто до місця пожежі утруднений. Імовірно горить склад.

 

У Вишневому горять склади вторсировини: пластик, папір, скло. Товарний потяг з цистернами хімікатів (УРАЛХІМ) проїхав повз пожежу на відстані 20м. створюючи небезпеку!!! Укрзалізниця не зупинила рух поїздів ... Чорний дим видно здалеку, вул. Чорновола, поблизу переїзду. 27.05.2018 (відео, частина 2)

Опубліковано Мартиненко Людмилою 27 травня 2018 р.

 

 

У Вишневому горять склади вторсировини: пластик, папір, скло. Чутно вибухи, хлопки. Пожежні вчасно не гасять, не вистачає води ((( Чорний дим видно здалеку, вул. Чорновола, поблизу переїзду. 27.05.2018 (відео, частина 1)

Опубліковано Мартиненко Людмилою 27 травня 2018 р.

Ще одна користувачка Facebook Дар'я Касьянова опублікувала фото, на якому стовп диму від пожежі добре видно поруч зі станцією метро Академмістечко.

 
 

Раніше рятувальники повідомляли, що 27-28 травня на території Київської області, в районі Чорнобиля, Тетерева, Баришівки, Миронівки та Борисполя надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, а на решті території області висока (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

Зіткнення на ринку у Києві: поліція затримала 10 осіб Затриманих напередодні біля НСК "Олімпійський" відпустили з поліції, - Крищенко
Теги публікації: Київ, Київ, пожежа  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Це для мене те ж саме, як маму образити": MELOVIN зробив заяву про концерти в Росії
"Ми дуже раді таким новинам": в Харкові абітурієнтка почала народжувати під час здачі ЗНО
"Надто красива": Ані Лорак підкорила зовнішністю відомого режисера (фото)
Холостяк 8 сезон: хто переміг у шоу
On Top