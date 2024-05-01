У Вишгороді від пожежі врятували десятки людей, серед них є діти (фото, відео)

30 квітня о 18:00 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання на 18-му поверсі 22-х поверхового житлового будинку у місті Вишгород на проспекті Шевченка.

На місце події виїхали рятувальники з восьми пожежно-рятувальних підрозділів та волонтери Загону швидкого реагування Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України.

Після прибуття пожежники встановили, що на 18-му поверсі будинку горить автомобільна покришка, внаслідок чого виникло сильне задимлення сходової клітини з 10 по 22 поверхи.

Під час рятувальної операції було евакуйовано 84 особи, з них 20 дітей. Пожежу ліквідували о 18:54.

До гасіння було залучено від ДСНС 12 одиниць техніки, 43 людини особового складу, 2 одиниці техніки та 5 людей особового складу Загону швидкого реагування.