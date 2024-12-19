У Вишгороді нібито ТЦК та поліція "викурювали" водія з авто. Міноборони відреагувало

Зауважимо, що раніше сьогодні в Telegram-каналах почали ширити відео, де група людей в військовій формі та нібито правоохоронці різними методами намагались відкрити припарковане на узбіччі авто.

На відео зафіксовано як один з чоловіків, ймовірно, задуває в автомобіль перцевий спрей. Інші чоловіки намагались відкрити авто за допомогою ручки.

Нагадаємо, раніше сьогодні соціологи вперше показали рівень довіри українців до співробітників ТЦК.

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