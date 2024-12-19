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В Вышгороде якобы ТЦК и полиция "выкуривали" водителя из автомобиля. Минобороны отреагировало

Фото: инцидент произошел с открытием авто в Вышгороде (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В сети распространяется видео, где люди в военной форме и правоохранители стоят возле автомобиля на обочине и пытаются его открыть. Минобороны начало проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Министерство обороны Украины категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины", - отметили в министерстве.

Минобороны сообщило, что сейчас во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации.

"Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины. Подобные действия являются недопустимыми и подрывают доверие к Вооруженным силам и сектору безопасности", - добавили в министерстве.

Заметим, что ранее сегодня в Telegram-каналах начали распространять видео, где группа людей в военной форме и якобы правоохранители различными методами пытались открыть припаркованное на обочине авто.

На видео зафиксировано как один из мужчин, вероятно, задувает в автомобиль перцовый спрей. Другие мужчины пытались открыть авто с помощью ручки.

Напомним, ранее сегодня социологи впервые показали уровень доверия украинцев к сотрудникам ТЦК.

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