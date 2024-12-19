В Вышгороде якобы ТЦК и полиция "выкуривали" водителя из автомобиля. Минобороны отреагировало

"Министерство обороны Украины категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины", - отметили в министерстве.

Минобороны сообщило, что сейчас во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации.

"Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины. Подобные действия являются недопустимыми и подрывают доверие к Вооруженным силам и сектору безопасности", - добавили в министерстве.