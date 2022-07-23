Зеленский утвердил конкурс по отбору кандидатов в Высший совет правосудия

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение конкурса по отбору кандидатов в Высший совет правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ .

Согласно документу, президент утвердил конкурс и создал комиссию, которая займется его проведением.

Напомним, в феврале стало известно, что 10 членов Высшего совета правосудия приняли решение уволиться. Таким образом, в составе ВСП осталось всего 5 членов из 15, и он является неполномочным.

Причиной массового увольнения стало недовольство Этическим советом, который 8 февраля начал процедуру оценивания действующих членов ВСП, не проведя собеседования с кандидатами на шесть вакантных должностей.

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