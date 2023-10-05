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Суд заарештував суддю з Броварів, якого спіймали на хабарі

Четвер 05 жовтня 2023 20:38
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Суд заарештував суддю з Броварів, якого спіймали на хабарі Фото: суд заарештував суддю з Броварів, якого спіймали на хабарі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід судді Броварського міського районного суду Київської області у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Суддю взяли під варту у залі суду. Також для нього передбачили альтернативу - заставу у розмірі 1,5 млн гривень. У разі її внесення підозрюваний вийде зі слідчого ізолятора та буде змушений виконувати низку зобов'язань.

Справа судді з Броварів

Нагадаємо, 27 вересня співробітники Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро спіймали на хабарі суддю Броварського міського районного суду. Він вимагав 4 тисячі доларів за "правильне вирішення питання" на судовому засіданні.

Підозрюваного затримали під час отримання другого траншу неправомірної вигоди у розмірі 3 тисяч доларів.

Судді повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання неправомірної вигоди посадовцем).

Під час обшуків у нього вилучили розфасовані у різні конверти 15 600 доларів.

При цьому сьогодні, 5 жовтня, Вища рада правосуддя дозволила заарештувати суддю з Броварів.

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Київська область Бровари Суд коррупция
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