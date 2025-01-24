Вища освіта в Україні. Скільки коштує навчання і куди вступати, якщо не склав НМТ

У 2025 році близько 250 тисяч учнів закінчать школу й постануть перед вибором, куди вступити для подальшого навчання. Для здобуття вищої освіти в Україні випускникам потрібно скласти НМТ.
РБК-Україна розповідає про те, скільки коштує вища освіта в Україні, які ВНЗ найпопулярніші і куди йти вчитись, якщо не склав НМТ.
В Україні щорічно складають Консолідований рейтинг ВНЗ із 235 закладів вищої освіти. Торік у десятку найкращих університетів увійшли:
Додамо, що ці заклади практично щороку входять у список лідерів у різних рейтингах. При цьому усі ці заклади, окрім "Києво-Могилянської академії", у 2024 році також потрапили до міжнародного рейтингу найкращих університетів світу від британського журналу Times Higher Education.
Рік навчання в українських ВНЗ в середньому коштує від 15 до 48 тисяч гривень. Ціна залежить від спеціальності, яку здобуває студент, і навчального закладу. Найдешевше коштують аграрні науки, електрична інженерія, транспорт. Найдорожчі спеціальності - охорона здоров'я, сценічне мистецтво, міжнародні відносини та інформаційні технології.
Вартість 1 року навчання за різними спеціальностями:
Зазначимо, що тут вказані середні ціни за навчальний рік 2024-25, у наступному вони можуть змінитися. Здебільшого здорожчання не перевищує 10% за рік.
Варто також зауважити, що якщо абітурієнт набрав на НМТ з двох предметів більш як 150 балів, але вступив на контракт, то може розраховувати на грант від держави на навчання. Детально, хто і як може його отримати, ми розповідали тут.
Торік для того, щоб випускник мав право вступати у ВНЗ в Україні, йому потрібно отримати щонайменше 100 рейтингових балів - це по 15% правильних відповідей з кожного предмета на НМТ. Очікується, що цьогоріч вступний поріг не знизиться.
При цьому для бюджетної форми у 2024 році потрібно було набрати хоча б 130 балів, для контрактної - кожен заклад встановлював межу сам. Такі спеціальності, як "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини" та "Охорона здоров'я" вимагають щонайменше 150 балів НМТ для вступу.
Якщо випускник не набрав необхідну кількість балів на НМТ, або не зміг взяти участь у тестуванні, то не зможе вступати у заклади вищої освіти в Україні (університети, інститути, академії).
У цьому випадку варіантом може стати вступ до коледжу для здобуття фахової передвищої освіти. Для цього потрібно пройти співбесіду у закладі і написати мотиваційний лист. Для творчих спеціальностей замість співбесіди треба пройти творчий конкурс. Після навчання у коледжі можна продовжити здобуття освіти в університеті на скороченій програмі.
Також без НМТ можна піти навчатися у професійно-технічні училища. Для цього достатньо скласти вступні іспити або пройти співбесіду і надати атестат зі школи.
Без НМТ українські випускники також можуть вступити у деякі ВНЗ за кордоном.
Зазначимо, що на вступ в українські ВНЗ без НМТ мають право деякі пільгові категорії. Остаточний їх список на 2025 рік ще не затверджений, але, скоріш за все, він залишиться торішнім. До нього увійшли: особи з інвалідністю внаслідок війни, а також ті, хто неспроможні відвідувати освітній заклад; постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також постраждалі учасники Революції Гідності; учасники бойових дій; особи з тимчасово окупованих територій.
Раніше ми також порівнювали ціни на вищу освіту в Україні та Польщі та розповідали нюанси про навчання наших громадян у сусідній країні.
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Під час підготовки матеріалу використали: Osvita.ua, дані УЦОЯО та Еducation.ua.
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