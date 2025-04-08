Вища освіта в Німеччині. Як українцям вступити у ВНЗ і чи можна навчатись безплатно

Як вступати у ВНЗ Німеччини

Українцям потрібно мати документи на легальне перебування та навчання у Німеччині. Це може бути студентська віза або ж статус тимчасового захисту. Також необхідно володіти німецькою або англійською хоча б на рівні В1.

Умови вступу у Німеччині:

приватні заклади для зарахування вимагають надати мовний сертифікат та атестат/диплом, або пройти річну підготовку Studienkolleg при вибраному університеті (це підготовчий факультет, який допомагає студентам адаптуватися до системи освіти в Німеччині та здобути необхідний рівень знань мови);

державні заклади також вимагають пройти Studienkolleg або відучитися 1-2 курси в українському ВНЗ за тією ж спеціальністю.

Кожен навчальний заклад може вимагати персональний пакет документів, в основному до його складу входять:

шкільний атестат із додатком;

мовні сертифікати;

мотиваційний лист;

автобіографія;

фотографії;

диплом про вищу освіту з додатком (або копія наказу про зарахування для тих, хто ще вчиться) або сертифікат від Studienkolleg;

інші документи залежно від конкретно вашої ситуації, обраної спеціальності і т.

Які умови вступу в Studienkolleg

У Німеччині налічується 37 Studienkolleg, і щороку там навчаються тисячі старшокласників. Ці факультети пропонують різні навчальні програми, студенти вивчають 5-7 обов’язкових дисциплін. Викладачі стежать за відвідуваністю, бо прогули знижують рейтинг студентів.

За час навчання студенти встигають призвичаїтись до німецької системи освіти, ввійти у мовне середовище та адаптуватись до життя в країні. Після закінчення Studienkolleg студентам видають сертифікат FSP, який дозволяє подавати документи в університет, однак зарахування залежить від екзаменаційних балів.

Щоб збільшити свої шанси на вступ, варто навчатись у Studienkolleg при тому університеті, в якому надалі плануєте навчатись.

Як правило, документи в Studienkolleg приймають двічі на рік: з 15 грудня до 15 січня та з 15 травня до 15 липня. Для вступу треба скласти іспит німецькою, а також профільний предмет, залежно від напряму навчальної програми. Перевагою буде складання тесту TestAS для визначення здібностей до навчання в тій чи іншій галузі.

Навчання на Studienkolleg дозволяє українцям потім вступити у ВНЗ Німеччини (фото ілюстративне: Freepik)

Скільки коштує навчання у Німеччині

Studienkolleg є приватні та державні. Для вступу у приватні достатньо володіти німецькою на рівні А2-В1. Середня вартість навчання там становить 5-6 тисяч євро. У ціну вже входить проживання у гуртожитку, страховий поліс, підручники тощо. У державних закладах потрібно буде внести благодійний внесок у розмірі 400-800 євро. Навчання в університетах коштує від 10 до 20 тисяч євро на рік.

Українці можуть здобути вищу освіту в Німеччині на безкоштовній основі. Головна умова для цього - володіння німецькою на рівні - В-2/С-1 (за тестом TestDaf), а також успішні вступні іспити. НМТ для вступу у ВНЗ Німеччини не потрібно.