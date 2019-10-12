Visa и MasterCard отказались от участия в проекте криптовалюты Facebook

Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявления компаний.

Сооснователь Libra Дэвид Маркус поблагодарил Visa и MasterCard за то, что они продержались до последнего момента, отметив, что "давление было сильным". Он считает, что говорить о судьбе криптовалюты еще рано.

При этом в Visa заявили, что они займутся дальнейшей оценкой проекта и финальное решение примут на основе нескольких факторов, включая то, будет ли Libra Association соответствовать всем необходимым требованиям регуляторов.

Представитель Visa заявил, что интерес компании к Libra обусловлен уверенностью в том, что "хорошо регулируемые сети на основе блокчейна могут повысить ценность защищенных цифровых платежей для огромного числа людей и мест, в особенности на развивающихся рынках".

В свою очередь представитель Stripe сообщил, что компания поддерживает проекты, цель которых - сделать онлайн-коммерцию более доступной для всего мира и допустил, что компания вернется к работе с Libra на более поздних этапах.

Напомним, РБК-Украина писало, что международная платежная система PayPal вышла из ассоциации проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra.

Ранее проект Facebook подвергся резкой критике финансовых регуляторов и правительств ряда стран. В частности, о намерении заблокировать криптовалюту Libra в Европе заявила Франция.