"Вісь зла" ще не була настільки очевидною, - в ОП про поставки ракет КНДР до Росії

Російська Федерація вже не маскує свої наміри міфічною "денацифікацією" на тлі укладання договорів з КНДР та Іраном. "Вісь зла" ще ніколи не була настільки очевидною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Жодного маскування вже не існує… Росія у межах своєї відвертої геноцидної війни вперше завдала ударів по території України за допомогою ракет, отриманих з… Північної Кореї. Маски остаточно знято. Московський режим більше не приховує своїх намірів, не намагається видати масштабну загарбницьку війну за міфічну "денацифікацію", - заявив Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, російські терористи завдають удари по українцях ракетами, які отримали від країни, де громадян морять у концтаборах, а "вісь зла" ще ніколи не мала настільки карикатурно злочинного вигляду.

"Режим (Росія, - ред.), який мастить одяг опозиціонерів отрутою, об’єднався з деспотією (КНДР, - ред.), де неугодних чиновників розстрілюють із зеніток, і фанатиками (Іран, - ред.), які вішають людей за інакшу сексуальну орієнтацію". - додав Подоляк.

За словами Подоляка, наразі питання полягає в тому, чи зможе проукраїнська коаліція укласти максимально дієвий союз, який поставить крапку в існуванні вищезгаданої "осі".

Допомога від Ірану та КНДР

Як писало The Wall Street Journal, в Сполучених Штатах Америки наразі стурбовані тим, що російські переговори щодо придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються. Зокрема в Штатах вважають, що Тегеран може розпочати поставки вже цієї весни.

В статті також відзначається, що ракети Ірану можуть стати доповнення до нещодавніх придбань Росії, яка вже почала отримувати пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет з Північної Кореї.