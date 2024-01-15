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Вірю, що США і ЄС схвалять пакети допомоги Україні найближчим часом, - глава МЗС Польщі

Понеділок 15 січня 2024 00:13
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Вірю, що США і ЄС схвалять пакети допомоги Україні найближчим часом, - глава МЗС Польщі Фото: глава МЗС Польщі Радослав Сікорський (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що вірить в те, що найближчим часом США та ЄС ухвалять пакети допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Twitter.

Міністр закордонних справ Польщі привітав рішення Великої Британії збільшити допомогу Україні до 2,5 млрд фунтів на рік, про що під час свого візиту до Києва оголосив прем'єр-міністр Ріші Сунак.

Також він висловив сподівання, що партнери нашої держави, а саме Сполучені Штати Америки та Європейський Союз незабаром ухвалять рішення про виділенні подальшої допомоги Україні.

"Я вірю, що найближчим часом подальші пакети допомоги будуть схвалені як Конгресом США, так і державами-членами ЄС. Ціна можливої ​​російської перемоги буде значно вищою за вартість допомоги, якої зараз потребує Україна", - заявив Сікорський.

Допомога Україні від США

Кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби нацбезпеки. У пакеті передбачено понад 60 млрд доларів фінансування для допомоги Україні.

Республіканці в Конгресі відмовилися підтримувати подібну ініціативу. Вони вимагають, щоб до пакету внесли більш жорсткі заходи з охорони кордону з Мексикою. Таким чином, уже понад місяць конгресмени намагаються домовитися, щоб схвалити пакет.

12 січня стало відомо, що допомогу Україні від Сполучених Штатів призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

50 млрд євро від ЄС для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував ініціативу ЄС, яка передбачає виділення 50 млрд євро для України.

При цьому The Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що Єврокомісія готова поступитися деяким вимогам Угорщини, щоб схвалити це рішення.

Президент Європейського парламенту Роберта Мітсола заявила про те, що Євросоюз має знайти рішення про продовження фінансової підтримки України на позачерговому саміті Ради ЄС.

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