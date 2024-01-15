Верю, что США и ЕС одобрят пакеты помощи Украине в ближайшее время, - глава МИД Польши

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что верит в то, что в ближайшее время США и ЕС примут пакеты помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter .

Министр иностранных дел Польши поприветствовал решение Великобритании увеличить помощь Украине до 2,5 млрд фунтов в год, о чем во время своего визита в Киев объявил премьер-министр Риши Сунак.

Также он выразил надежду, что партнеры нашего государства, а именно Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, в скором времени примут решение о выделении дальнейшей помощи Украине.

"Я верю, что в ближайшее время дальнейшие пакеты помощи будут одобрены как Конгрессом США, так и государствами-членами ЕС. Цена возможной российской победы будет значительно выше стоимости помощи, в которой сейчас нуждается Украина", - заявил Сикорский.

Помощь Украине от США

Несколько месяцев назад президент США Джо Байден пригласил в Конгресс выделить более 100 млрд долларов на нужды нацбезопасности. В пакете предусмотрено более 60 млрд. долларов финансирования для помощи Украине.

Республиканцы в Конгрессе отказались поддерживать подобную инициативу. Они требуют, чтобы в пакет внесли более жесткие меры по охране границы с Мексикой. Таким образом, уже больше месяца конгрессмены пытаются договориться, чтобы одобрить пакет.

12 января стало известно, что помощь Украине от Соединенных Штатов приостановлена к одобрению Конгрессом нового финансирования.

50 млрд евро от ЕС для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал инициативу ЕС, предусматривающую выделение 50 млрд евро для Украины.

При этом The Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия готова уступить некоторые требования Венгрии, чтобы одобрить это решение.

Президент Европейского парламента Роберта Митсола заявила о том, что Евросоюз должен найти решение о продлении финансовой поддержки Украины на внеочередном саммите Совета ЕС.