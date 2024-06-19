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Я не вірю, що побачу демократичну Росію, - посол Естонії

Середа 19 червня 2024 10:05
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Я не вірю, що побачу демократичну Росію, - посол Естонії Фото: посол Естонії в Україні Аннелі Кольк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук, Мілан Лєліч

Росія поетапно формувала свої імперіалістичні погляди. Тому важко передбачити, що вона розвалиться на кілька частин.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.

"Чесно кажучи, я не вірю, що я побачу демократичну Росію. Після розпаду Радянського союзу ми побачили, що РФ крок за кроком вибудовувала свої імперіалістичні погляди. Я не можу передбачити, як Росія розвалиться на 10 росіян, і вони битимуться одна з одною", - заявила вона.

Посол зазначила, що важлива не тільки повна перемога України, а й поразка Росії.

"Це також друга мета. Вони мають зрозуміти, що агресія не окуповується і що вони справді відчуватимуть її протягом наступних багатьох, багатьох, багатьох років. І будемо сподіватися, що тоді люди також побачать наслідки санкцій, всієї цієї політики заборон і, що, можливо, потрібні зміни", - додала Кольк.

Вона заявила, що перемога України є необхідною віхою для забезпечення позитивних демократичних змін у майбутньому.

"Якщо буде заморожений конфлікт, якщо залишаться сірі зони і якщо Росія не відчує себе переможеною, тоді все почнеться спочатку через рік, два роки, три роки", - підкреслила посол.

Розпад Росії

За інформацією видання The Wall Street Journal, економіка Росії перебуває у стані стрімкого падіння, що загрожує їй швидким крахом.

Цю думку поділяв і колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов. У своїй заяві він наголошував, що, враховуючи історичні прецеденти, такі як розпад СРСР, Росія, найімовірніше, повторить цю саму долю.

Данилов прогнозував, що процес дезінтеграції та розвалу Російської Федерації може зайняти від 3 до 7 років.

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