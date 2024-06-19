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Я не верю, что увижу демократическую Россию, - посол Эстонии

Среда 19 июня 2024 10:05
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Я не верю, что увижу демократическую Россию, - посол Эстонии Фото: посол Эстонии в Украине Аннели Кольк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук, Милан Лелич

Россия поэтапно формировала свои империалистические взгляды. Поэтому трудно предвидеть, что она развалится на несколько частей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.

"Честно говоря, я не верю, что я увижу демократическую Россию. После распада Советского союза мы увидели, что РФ шаг за шагом выстраивала свои империалистические взгляды. Я не могу предвидеть, как Россия развалится на 10 россий, и они будут сражаться друг с другом", - заявила она.

Посол отметила, что важна не только полная победа Украины, но и поражение России.

"Это также вторая цель. Они должны понять, что агрессия не окупается и что они действительно будут чувствовать ее в течение следующих многих, многих, многих лет. И будем надеяться, что тогда люди также увидят последствия санкций, всей этой политики запретов и, что, возможно, требуются изменения", - добавила Кольк.

Она заявила, что победа Украины является необходимой вехой для обеспечения позитивных демократических перемен в будущем.

"Если будет замороженный конфликт, если останутся серые зоны и если Россия не почувствует себя побежденной, тогда все начнется сначала через год, два года, три года", - подчеркнула посол.

Распад России

Согласно информации издания The Wall Street Journal, экономика России находится в состоянии стремительного падения, что грозит ей скорым крахом.

Эту точку зрения разделял и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В своем заявлении он подчеркивал, что, учитывая исторические прецеденты, такие как распад СССР, Россия, вероятнее всего, повторит эту же судьбу.

Данилов прогнозировал, что процесс дезинтеграции и развала Российской Федерации может занять от 3 до 7 лет.

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