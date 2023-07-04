Віряни УПЦ МП знову блокують роботу комісії в Лаврі: що відбувається

До Лаври прийшла комісія для опечатування корпусів

Як анонсували в Мінкульті, комісія сьогодні має перевірити та опечатати вивільнені корпуси Нижньої лаври, які не задіяні в релігійній діяльності монастиря.

"Сьогодні відбудеться перевірка та опечатування вивільнених корпусів території Нижньої лаври комісією Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", - вказано в повідомленні прес-служби.

Мова йде про 5 об'єктів.

Прихильники УПЦ МП виступають проти

Сьогодні віряни Московської церкви масово зібралися на території заповідника, де заблокували входи до будівель і перешкоджають роботі комісії.

"Коли комісія у складі 5 осіб співробітників прийшла для того, щоб оглянути і опечатати приміщення, яке не використовується, то цьому перешкоджають люди", - розповів в ефірі телемарафону в.о. генерального директора національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максим Остапенко.

Він зазначив, що рішення суду зараз повністю ігнорується, і працівники заповідника не допускаються до об'єктів державних, які належать державі.

Своєю чергою представник УПЦ МП назвали дії комісії "незаконними". Але в Мінкульті нагадали, що попереджали про те, що 5 корпусів буде повернуто державі.

Також Остапенко попередив - якщо перешкоджання продовжаться, то комісія звернеться до суду.

Як передають ЗМІ з місця подій, наразі біля стін Лаври віряни співають пісні, моляться та вступають в словесні перепалки. Відомо, що на території заповідника також зібралися активісти, які виступають проти Московського патріархату та закликають не молитися російською.



Оновлено. Згодом стало відомо, що голова комісії Мінкульту написав заяву до поліції через перешкоджання їхній роботі.

Передісторія

Нагадаємо, що 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП. Після чого представників Московського патріархату мали залишити територію Лаври, але до цього часу цього так і не сталося.

Своєю чергою в УПЦ МП намагалися оскаржити рішення влади та подали позов до Господарського суду. Але судді його відхилили.

Наразі національний заповідник повернув у власність держави 5 корпусів з 79. На цьому тижні мають повернути ще 5.

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