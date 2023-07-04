Верующие УПЦ МП снова блокируют работу комиссии в Лавре: что происходит

В Лавру пришла комиссия для опечатывания корпусов

Как анонсировали в Минкульте, комиссия должна проверить и опечатать освобожденные корпуса Нижней лавры, которые не задействованы в религиозной деятельности монастыря.

"Сегодня состоится проверка и опечатка освобожденных корпусов территории Нижней лавры комиссией Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", - говорится в сообщении пресс-службы.

Речь идет о 5 объектах.

Сторонники УПЦ МП выступают против

Сегодня верующие Московской церкви массово собрались на территории заповедника, где заблокировали входы в здания и препятствуют работе комиссии.

"Когда комиссия в составе 5 человек сотрудников пришла для того, чтобы осмотреть и опечатать неиспользуемое помещение, то этому препятствуют люди", - рассказал в эфире телемарафона и.о. генеральный директор национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко.

Он отметил, что решение суда сейчас полностью игнорируется, и работники заповедника не допускаются к государственным объектам, принадлежащим государству.

В свою очередь представители УПЦ МП назвали действия комиссии "незаконными". Но в Минкульте напомнили, что предупреждали о том, что пять корпусов будут возвращены государству.

Также Остапенко предупредил - если препятствия продолжатся, то комиссия обратится в суд.

Как передают СМИ с места событий, у стен Лавры верующие поют песни, молятся и вступают в словесные перепалки. Известно, что на территории заповедника также собрались активисты, выступающие против Московского патриархата и призывающие не молиться на русском.

Обновлено. Впоследствии стало известно, что глава комиссии Минкульта написал заявление в полицию из-за препятствования их работе.

Предыстория

Напомним, что 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП. После чего представители Московского патриархата должны были покинуть территорию Лавры, но до сих пор этого так и не произошло.

В свою очередь в УПЦ МП пытались обжаловать решение власти и подали иск в Хозяйственный суд. Но судьи его отклонили.

Пока национальный заповедник вернул в собственность государства 5 корпусов из 79. На этой неделе должны вернуть еще 5.

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