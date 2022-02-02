"Вирусную" игру в слова Wordle купило издание New York Times

Онлайн-игра стала доступной еще в октябре прошлого года. В начале количество игроков не превышало и сотни человек, однако уже через месяц в нее играли более 300 тысяч человек. Пока же их количество лишь продолжает расти.

По словам автора игры Джоша Уордла, сегодня он работает над переносом Wordle со своего сайта на сайт издания.

Согласно же данным New York Times некоторое время игра будет бесплатной, однако позже ее используют для увеличения количества подписчиков.

"Наши игры каждый день дают пользователям оригинальный, высококачественный контент. Теперь этому будет помогать и Wordle, который обогатит этот ежедневный опыт и даст миллионам людей по всему миру еще одну причину обращаться в Times за новостями и другим контентом", - говорится в заявлении New York Times.

Создатель игры Уордл не скрывает того, что желал, чтобы Wordle всегда оставалась бесплатной. По его словам, он придумал ее еще во время локдауна как развлечение для себя и своей девушки.

"Я очень благодарен за личные истории, которыми некоторые из вас поделились со мной. Например, о том, как Wordle помогает воссоединению членов одной семьи, находящихся вдали от друга. О том, как друзья соревнуются между собой, или как игра помогает поддержать при выздоровлении", - отметил Вордл.

Покупку изданию РБК-Украина прокомментировал Владимир Шредер, создатель Glitche. Он считает, что игра Wordle станет "фирменной фишкой издания, как кроссворд на последней странице газеты".

О чем игра?

Сыграть в Wordle можно только раз в день. Главная задача - угадать слово из пяти букв. Каждый день слово меняется, впрочем, остается одинаковым для всех пользователей в мире. Каждый из игроков имеет только шесть попыток, чтобы угадать "слово дня".