Вірусні гепатіти: лікарі дали поради, як уникнути ризику

"Кожна медична лабораторія розуміє критичну важливість для людини і популяції в цілому точність діагностики гепатитів. Тому на підтримку діагностичного пошуку лікарів пропонує алгоритми обстеження відповідно до актуальних клінічних протоколів, національних стандартів лікування вірусних гепатитів серед дітей та дорослих", - коментує Ірина Сідорова, медична директорка ДІЛА.

Як наголошує експерт з інфектології медичної лабораторії ДІЛА Юрій Бочаров, віруси гепатитів В і С передаються контактом із кров'ю або іншими рідинами організму інфікованої людини (сім'яною, вагінальною).

"Гепатит B небезпечний тим, що є більш контагіозним за гепатит С, тобто стійкішим до дезінфікуючих засобів, та навіть деяких методів стерилізації. Мікроскопічна краплина крові, невидима неозброєним оком, може бути небезпечною, якщо містить вірус у найменшій кількості. Відтак можна інфікуватися через особисті засоби гігієни (бритва, зубна щітка, ножиці), при використанні нестерильних голок, нестерильного обладнання при татуюванні, через контакт із зараженою людиною, якщо є пошкодження шкіри або слизових оболонок", - каже він.

Це пояснює, чому захворюваність вірусним гепатитом є соціальною проблемою. Водночас вчасно розпочате лікування може попередити розвиток важких ускладнень до яких можуть призводи вірусні гепатити, а саме фіброзу та цирозу, печінкової недостатності та рак печінки, саме тому важливе ране виявлення вірусних гепатитів.

Кожна країна впроваджує власні стратегії відслідковування і попередження розповсюдження гепатитів. В Україні рекомендовано пройти тестування на вірусні гепатити хоча б раз у житті всім дорослим, а також раз у рік тестуватися тим, хто мав ризики інфікування.

"Важливо бачити картину регіональної поширеності інфекції в популяції та у вікових групах, особливо, якщо інфекція "керована" вакцинопрофілактикою, як от наприклад ВГВ. Потрібно продовжувати та удосконалювати не тільки діагностику захворювань, але й робити все можливе для запобігання погіршення епідеміологічної ситуації в країні”, - додає медична директорка ДІЛА.

Проведене дослідження поширеності маркерів вірусних гепатитів C, B та D серед дорослого населення України стало першим подібним дослідженням в Україні. До нього було залучено 7 372 домогосподарств різних регіонів країни, з яких 6 398 респондентів пройшли скринінгове обстеження на гепатити В та С у період пандемії короновірусної інфекції

"Отримані результати дослідження на поширеність маркерів вірусних гепатитів B, C і D, рівень інфікування населення - є унікальними. Дослідження надає важливу інформацію для планування програм протидії вірусним гепатитам в Україні", - коментує Ірина Сідорова.

Статистика інфікованості в Україні

В Україні порівняно з вищі показники інфікованості. Наприклад, Німеччина є країною з низьким рівнем поширеності гепатиту В: з 0,3% поширеності поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg) серед загального населення та від 0,2 до 4,5% в уразливих групах (3, 4).

Про що важливо пам’ятати

В умовах війни ризик інфікування значно зростає. Поранення, контакти з кров’ю, сексуальне насильство - стали загрозою як для військових, так і цивільних.

Війна створює умови, які сприяють розповсюдженню вірусів гепатитів В і С:

Погіршення санітарних умов у прифронтових регіонах.

Травми, поранення серед військових і цивільних, які можуть потребувати медичного втручання, переливання крові. Якщо кров не перевірена належним чином, існує ризик передачі гепатитів, ВІЛ.

Зниження якості профілактичних заходів, таких як використання стерильних медичних інструментів та дезинфікуючих засобів.

Ті, хто інфікувався під час бойових дій й не усвідомлюють цього, можуть, повернувшись додому, стати джерелом інфекції для своїх близьких, сприяючи подальшому поширенню вірусу. Тому для того, щоб захистити себе і своїх близьких від вірусу, важливо вчасно пройти скринінгові дослідження. Слід пам’ятати, що при інфікуванні одноразове обстеження може не виявити маркери гепатиту. Інкубаційний період при вірусних гепатитах В, С може досягати 6 місяців. Протягом цього періоду тільки деякі тести можуть виявити інфекцію.

Коли ризик травм значно зростає, необхідно приділяти особливу увагу безпеці під час надання першої допомоги. Використання медичних рукавичок, належне дезінфікування медичних інструментів тощо значно знизять ризик зараження.

Гепатити В та С мають дві форми перебігу хвороби - гостра і хронічна. При гострій формі протягом перших місяців імунна система може самостійно впоратися з інфекцією. При хронічній - вірус залишається в організмі.

Для того, щоб потурбуватися про своє здоров’я та здоров’я ваших близьких, вчасно виявити захворювання - варто періодично тестуватися.