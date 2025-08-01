Вирусные гепатиты: врачи дали советы, как избежать риска

"Каждая медицинская лаборатория понимает критическую важность для человека и популяции в целом точность диагностики гепатитов. Поэтому в поддержку диагностического поиска врачей предлагает алгоритмы обследования в соответствии с актуальными клиническими протоколами, национальными стандартами лечения вирусных гепатитов среди детей и взрослых", - комментирует Ирина Сидорова, медицинский директор ДІЛА.

Как отмечает эксперт по инфектологии медицинской лаборатории ДІЛА Юрий Бочаров, вирусы гепатитов В и С передаются контактом с кровью или другими жидкостями организма инфицированного человека (семенной, вагинальной).

"Гепатит B опасен тем, что является более контагиозным, чем гепатит С, то есть более устойчивым к дезинфицирующим средствам, и даже некоторым методам стерилизации. Микроскопическая капля крови, невидимая невооруженным глазом, может быть опасной, если содержит вирус в малейшем количестве. Поэтому можно заразиться через личные средства гигиены (бритва, зубная щетка, ножницы), при использовании нестерильных игл, нестерильного оборудования при татуировке, через контакт с зараженным человеком, если есть повреждения кожи или слизистых оболочек", - говорит он.

Это объясняет, почему заболеваемость вирусным гепатитом является социальной проблемой. В то же время вовремя начатое лечение может предупредить развитие тяжелых осложнений, к которым могут приводить вирусные гепатиты, а именно фиброза и цирроза, печеночной недостаточности и рак печени, поэтому важно раннее выявление вирусных гепатитов.

Каждая страна внедряет собственные стратегии отслеживания и предупреждения распространения гепатитов. В Украине рекомендуется пройти тестирование на вирусные гепатиты хотя бы раз в жизни всем взрослым, а также раз в год тестироваться тем, кто имел риски инфицирования.

"Важно видеть картину региональной распространенности инфекции в популяции и в возрастных группах, особенно, если инфекция "управляемая" вакцинопрофилактикой, как вот например ВГВ. Нужно продолжать и совершенствовать не только диагностику заболеваний, но и делать все возможное для предотвращения ухудшения эпидемиологической ситуации в стране", - добавляет медицинский директор ДІЛА.

Проведенное исследование распространенности маркеров вирусных гепатитов C, B и D среди взрослого населения Украины стало первым подобным исследованием в Украине. К нему было привлечено 7 372 домохозяйств разных регионов страны, из которых 6 398 респондентов прошли скрининговое обследование на гепатиты В и С в период пандемии короновирусной инфекции

"Полученные результаты исследования на распространенность маркеров вирусных гепатитов B, C и D, уровень инфицирования населения - являются уникальными. Исследование предоставляет важную информацию для планирования программ противодействия вирусным гепатитам в Украине", - комментирует Ирина Сидорова.

Статистика инфицированности в Украине

В Украине по сравнению с более высокие показатели инфицированности. Например, Германия является страной с низким уровнем распространенности гепатита В: с 0,3% распространенности поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) среди общего населения и от 0,2 до 4,5% в уязвимых группах (3, 4).

О чем важно помнить

В условиях войны риск инфицирования значительно возрастает. Ранения, контакты с кровью, сексуальное насилие - стали угрозой как для военных, так и гражданских.

Война создает условия, которые способствуют распространению вирусов гепатитов В и С:

Ухудшение санитарных условий в прифронтовых регионах.

Травмы, ранения среди военных и гражданских, которые могут потребовать медицинского вмешательства, переливания крови. Если кровь не проверена должным образом, существует риск передачи гепатитов, ВИЧ.

Снижение качества профилактических мероприятий, таких как использование стерильных медицинских инструментов и дезинфицирующих средств.

Те, кто заразился во время боевых действий и не осознают этого, могут, вернувшись домой, стать источником инфекции для своих близких, способствуя дальнейшему распространению вируса. Поэтому для того, чтобы защитить себя и своих близких от вируса, важно вовремя пройти скрининговые исследования. Следует помнить, что при инфицировании однократное обследование может не выявить маркеры гепатита. Инкубационный период при вирусных гепатитах В, С может достигать 6 месяцев. В течение этого периода только некоторые тесты могут выявить инфекцию.

Когда риск травм значительно возрастает, необходимо уделять особое внимание безопасности при оказании первой помощи. Использование медицинских перчаток, надлежащее дезинфицирование медицинских инструментов и т.д. значительно снизят риск заражения.

Гепатиты В и С имеют две формы течения болезни - острая и хроническая. При острой форме в течение первых месяцев иммунная система может самостоятельно справиться с инфекцией. При хронической - вирус остается в организме.

Для того, чтобы позаботиться о своем здоровье и здоровье ваших близких, вовремя выявить заболевание - стоит периодически тестироваться.