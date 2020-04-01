Вирусная повестка: как украинские суды работают во время карантина

Суды продолжают работать на карантине (фото по тексту: court.gov.ua)

На время карантина большинство предприятий и государственных учреждений перешли на дистанционную работу. Власть призвала граждан минимизировать посещение публичных пространств и мест скопления людей.

Оказалось, что выполнить эту просьбу в полном объеме не могут суды. Как "храмы правосудия" пытаются защититься от коронавируса и почему адвокаты боятся в них заходить – в материале РБК-Украина.

Ежедневно здания судов по всей стране посещают тысячи человек. Кроме непосредственно судей и участников процессов, в небольших слабо проветриваемых помещениях с узкими коридорами находятся сотрудники аппарата, помощники судей, адвокаты, конвоиры, бойцы Службы судебной охраны и даже "группы поддержки" обвиняемых.

О тщательном соблюдении дистанции и гигиенических нормах в таких условиях говорить не приходится. При этом руководители органов правосудия с первых дней карантина заявили, что приняты минимальные меры профилактики.

Еще 11 марта Совет судей призвал граждан воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия сторон. Граждан с признаками каких-либо вирусных заболеваний попросили вообще не посещать суды.

От просьб к запретам судебная система перешла 16 марта. Совет судей объявил об ограничении деятельности судов. Это означает что судьи будут рассматривать исключительно неотложные дела. Участникам заседаний рекомендовали изучать материалы дистанционно и отсылать документы в электронной форме.

Запрет на остановку

Глава Совета судей Богдан Монич особо подчеркнул, что ограничение работы судебных органов не означает их остановку.

"Суды должны работать, иначе в судах будут накапливаться не рассмотренные дела, аппарат придется отправлять в вынужденные отпуска. В итоге, может произойти коллапс судебной власти", – обосновал он свое мнение.

Его тезис подтвердили Верховный Суд и комитет парламента по вопросам правовой политики. Они обнародовали обращение к гражданам относительно дальнейшей работы судебной системы.

"Даже если Верховная рада Украины решит ввести чрезвычайное положение, права граждан на обращение в суд и получение правовой помощи не могут быть ограничены, так как это является прямой нормой Конституции Украины", – сказано в нем.

Каждый отдельный суд получил право сам устанавливать уровень "ограничений" своей работы.

Так, Шевченковский районный суд Киева сообщил, что с 18 марта прекращает проведение заседаний с участием сторон процесса. Исключение сделали для безотлагательных ходатайств правоохранителей, в частности, об аресте (продлении ареста) лиц и для административных дел, в которых не обязательна явка участников.

Также в суд запрещено пускать людей с температурой выше 37 градусов, а попавшие в "храм правосудия" обязаны соблюдать дистанцию в один метр. Более того, 23 марта пресс-служба суда вывесила на сайте объявление, что прекращен прием заявлений, жалоб и ходатайств от граждан, кроме "подлежащих безотлагательному рассмотрению".

Такое жесткое решение от одного из самых загруженных судов страны вызвало общественное возмущение и даже проверку со стороны Офиса омбудсмена. На следующий же день объявление со страницы суда исчезло, а пресс-служба заявила, что оно было обнародовано "по ошибке" – документы от граждан будут принимать и дальше.

Похожие меры предпринял и другой центральный суд столицы – Печерский. Тут также ввели температурный скрининг на входе и расширили основания для переноса заседаний. При этом канцелярия суда прекратила личный прием входящей корреспонденции, которую теперь можно оставлять только в почтовом ящичке на проходной.

Хозяйственный суд Киева разрешил гражданам подавать документы только до 13:00. Киевский апелляционный суд также опроверг слухи о прекращении своей работы. Однако граждан настоятельно попросили не являться без острой необходимости в залы заседаний и чаще ходатайствовать о переносе дел.

Даже находящийся в самом очаге заражения Черновицкий апелляционный суд продолжает работать. Он сократил количество рассматриваемых дел и ограничил максимальное количество людей в помещении суда – не более десяти.

Указанные запреты и ограничения не заставили украинцев существенно сократить количество походов в суды. Так, 31 марта Служба судебной охраны сообщила, что с начала карантина температуру измерили почти 49 тысячам посетителей и сотрудников судебных учреждений. По итогам проверки в зал суда не допустили 224 человека.

Судебные охранники с позитивом подошли к вопросу и даже придумали стих о борьбе с коронавирусом. Распечатки с ним теперь наклеены на окна всех машин Службы.

Ободряющие строки этого произведения не прибавили оптимизма юристам, которые практически каждый день вынуждены посещать помещения судов. Они уверены: чтобы сберечь здоровье граждан – необходимо перевести все судебные процессы в онлайн-режим.

Дистанционное правосудие

Процессуальные кодексы позволяют в ряде случаев дистанционное участие по видеосвязи обвиняемых, свидетелей и потерпевших. Но вот личное присутствие прокуроров и адвокатов в зале суда практически всегда остается обязательным требованием.

При этом практикующие адвокаты в большинстве своем убеждены, что введенные меры предосторожности, как маски и перчатки, слабо защищают от угрозы заражения. Так, адвокат Андрей Федур рассказал, что вынужден часто контактировать с сотрудниками суда и охраной, в том числе, при обмене документами.

Адвокатское объединение "Barristers" еще 22 марта потребовало перевести все заседания в онлайн для сохранения жизни и здоровья участников процессов. "Наша обязанность обеспечить право клиента на защиту, не пренебрегая при этом высшей социальной ценностью – здоровьем и жизнью", – написал в Facebook представитель объединения Алексей Шевчук.

Адвокат из Investment Service Ukraine Владимир Пищида отметил, что на время карантина его компания минимизировала участие своих представителей в судебных спорах. Они также получили средства защиты: маски, антисептики и перчатки. "На входе в суды имеются емкости с антисептическими средствами, которыми могут воспользоваться посетители", – уточнил Пищида.

Бывший адвокат, а ныне заместитель министра юстиции Валерия Коломиец говорит, что также столкнулась с проблемой защиты своих сотрудников.

"Я курирую департамент судебной работы в Минюсте, а это тысячи дел по всей стране и более 100 сотрудников, вынужденных ходить в суды. На сегодняшний момент это очень большая проблема для всех участников судебного процесса", – отметила она в комментарии РБК-Украина.

Замминистра поддерживает идею дистанционного правосудия, но указывает на ряд проблем с его реализацией. Так, действующее законодательство не позволяет участвовать в заседании по видеосвязи из дому. Сторона процесса обязана прибыть в другой суд по месту жительства и оттуда включиться по видео. Это не снимает проблему возможного заражения всех сотрудников, которые присутствуют в здании.

"Остается вопрос, что суды должны быть полностью обеспечены всеми средствами от вируса. Потому что, окей, в зал заседания не будет набиваться по десять участников процесса, но коллегия судей, секретарь судебного заседания, пристав и помощник должны тоже быть защищены", – объяснила Коломиец.

Уже 30 марта на внеочередном заседании Верховная рада попыталась урегулировать вопросы, связанные с работой судов на время пандемии. Депутаты в целом приняли закон, который разрешает видеоконференции в административных, гражданских и хозяйственных процессах, а в уголовных – пока только в первом чтении.

Зато продлевать процессуальные сроки во время карантина теперь можно автоматически. В то же время юристы указывают, что законы прописаны не конкретно, потому реализовать их на практике проблемно.

"Центр политико-правовых реформ" (ЦППР) подчеркивает, что для видеосвязи должна работать Единая судебная информационно-телекоммуникационная система. Ее запуск в рамках проекта "Электронный суд" был запланирован еще в 2019 году, но систему до сих пор не ввели в эксплуатацию.

"Выходом могло бы быть использование других общедоступных систем, которые поддерживают видеоконференцию (Skype, Zoom, Google Meets и т.д.), но суды могут не захотеть давать "творческое" толкование процессуальному законодательству", – объясняют в ЦППР.

Адвокаты согласны с экспертами и опасаются, что нововведение, созданное для облегчения работы сторон процесса, "не взлетит".

"Основная проблема в том, что процессуальным законодательством не предусмотрено использование мессенджеров. Единственное упоминание дистанционного проведения судебных заседаний – это видеоконференция, которая предполагает пребывание в суде и используется только в случаях удаленного местонахождения участников судебного процесса", – обращает внимание адвокат Владимир Пищида.

Судьи также недовольны новациями, особенно теми, что касаются технической стороны проблемы и идентификации участников видеозаседания.

"Уже на первый взгляд предложенный способ выглядит не жизнеспособным, но вопросы могут возникать и во время общения в так называемом "судебном процессе" – прерывание связи и другие технические проблемы", – написал в Facebook судья Окружного админсуда Киева Руслан Арсирий.

В ответ на критику Государственная судебная администрация пытается оперативно решить вопрос. В ведомстве отмечают, что подготовка всех нормативных актов для перехода на дистанционное правосудие и доработка системы "Электронный суд" может быть закончена до 1 июня.

Многие европейские страны и США с самого начала карантина перевели свои системы на дистанционную работу. В Украине же бюрократические проволочки, а также традиционно отсутствие финансовых и технических возможностей не позволяют это сделать. Пока что самым используемым и фактически единственным доступным методом для украинских судей остается массовый перенос дел "на потом".

Правосудие в стране не может останавливаться ни на минуту: сотни дел, в том числе тех, которые касаются нарушения гражданами условий карантина, должны быть рассмотрены безотлагательно. Остается только один вопрос – какую цену вынуждено заплатить общество и власть за этот беспрерывный марафон.