Вирус кризиса: чем Украине грозит обвал финансовых рынков в мире

Мир на пороге нового кризиса. Скрыто или прямо это утверждение все чаще прослеживается в прогнозах финансовых аналитиков и инвестиционных банкиров. И то, как развивались события в начале недели на товарных рынках, лишь укрепило подобные опасения.

Началось все с нефти, цены на нее в понедельник резко упали более чем на 30%. В ходе торгов котировки по контрактам марки Brent доходили почти до 31 доллара за баррель. Тогда как еще на прошлой неделе они были почти под 50 долларов за баррель. Такое падение стало реакцией на срыв новой сделки между крупнейшими экспортерами нефти, которые не смогли договориться о сокращении объемов добычи.

Ключевой здесь стала позиция России, которая хотела продлить текущие ограничения как минимум на квартал, тогда как Саудовская Аравия и ряд других стран, входящих в ОПЕК, предложили с апреля и до конца года сократить суточную добычу на 1,5 млн баррелей.

Провал переговоров в рамках ОПЕК+ стал, пожалуй, последним звеном в цепи проблем нефтерынка, на котором и так наблюдалось перепроизводство и снижение потребления, вызванное мерами по сдерживанию коронавируса в Китае и других странах. И пока самые большие потери несет именно Россия, заблокировавшая сделку.

Вслед за рынком нефти в понедельник буквально обвалились биржевые индексы по всему миру. Это стало самым большим ежедневным падением со времен начала финансового кризиса 2008 года. Уже во вторник котировки начали понемногу расти, в том числе и по нефти. Но нервозности рынкам все еще добавляют новости о распространении коронавируса и мерах, которые страны использую для предотвращения инфекции. Основное внимание сейчас привлечено к Италии, где фиксируют самый высокий уровень заболеваемости среди стран ЕС.

За последние дни власти Италии решили ограничить массовые мероприятия, рекомендовав гражданам лишний раз не выходить из дома. Кроме того, закрыты итальянские горнолыжные курорты и приостановлен чемпионат страны по футболу. Ряд авиакомпаний заявили о временном прекращении полетов в Италию.

Стойкий экспорт

Для Украины, где официально зарегистрирован только один случай коронавируса, экономические последствия эпидемии пока не выглядят крайне угрожающими. А, учитывая, что страна является импортером нефтепродуктов, то падение цен на нефть и вовсе видится как позитив.

Что же касается товаров украинского экспорта, события последних дней не оказали на них особого влияния. Как пояснил изданию глава аналитического департамента ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин, рынок аграрной продукции имеет цикличность, которая в большей степени зависит от климатических и технологических факторов, чем от ситуации на глобальных финансовых или сырьевых рынках.

"Как минимум на ближайший год или два Eavex Capital прогнозирует сохранение текущих диапазонов цен на зерновые с возможным колебанием в пределах 10% в ту или иную сторону", – сказал РБК-Украина Чурин.

Цены на металлы пока не падают, их стоимость поддерживают новости о возобновлении работы фабрик в Китае, уверен аналитик компании "Альпари" Максим Пархоменко. "Также после периода снижения остатков на складах в Китае на время может даже сформироваться дефицит, что может позволить ценам немного восстановиться", – допускает он.

Если говорить о стоимости руды, то, как отметил Дмитрий Чурин, у экономистов уже давно сложился консенсус-прогноз, что цена на нее должна идти вниз. Пока же в силу разных факторов железная руда продолжает сохранять достаточно высокие ценовые уровни.

"Тем не менее, текущие ориентиры по цене на железную руду (контракт 62% Fe CFR China) находятся на отметке 88 долларов за тонну, что значительно ниже пика на уровне в 120 долларов за тонну, который наблюдался в июле прошлого года. Фьючерсные контракты на ЖРС указывают на то, что цена за тонну может упасть на 20% в среднесрочном периоде", – считает Чурин.

Курсовые игры

На валютном рынке в Украине во вторник явно преобладали панические настроения. Вчера Национальный банк продал из резервов сразу 250 млн долларов.

Это решение регулятор объяснил "высоким спросом на валюту на межбанке в постпраздничные дни, подпитанным нервными настроениями участников рынка". И даже несмотря на обильные интервенции Нацбанка, курс доллара на межбанке в продаже во вторник вырос на 40 копеек – до 25,41 гривен за доллар.

Старший аналитик финансовой группы ICU Тарас Котович считает, что межбанк во вторник отреагировал еще достаточно сдержанно на обвал мировых финансовых рынков. Ведь еще в нерабочий понедельник в некоторых банках в розничной продаже курс подскочил до 26-26,1 гривен/доллар.

"Думаю, Национальный банк будет сглаживать курс, чтобы не было панических настроений и резких скачков. По крайней мере, я надеюсь, что попробуют удержать курс в пределах 25,5 гривен/доллар, чтобы не дать ему улететь дальше", – пояснил изданию аналитик ICU.

В НБУ уверяют, что распространение коронавируса в мире имеет ограниченное и нейтральное влияние на украинскую экономику. Более того, физические объемы экспорта растут, а цены на импорт снижаются, особенно в части энергоносителей. При этом по оценкам НБУ, сокращение вложений нерезидентов в украинские гособлигации в последние недели является несущественным.

В ближайшее время гривневые ОВГЗ не будут пользоваться спросом у нерезидентов, и их портфель будет постепенно сокращаться, из-за чего Минфину придется переориентироваться на локального инвестора. И далеко не факт, что это будут госбанки, отмечает Тарас Котович. Ведь, скорее всего, лимиты на ОВГЗ у госбанков уже заполнены более доходными инструментами, чем предлагал последнее время Минфин. Впрочем, по словам аналитика, не стоит исключать, что эти лимиты будут пересмотрены.

"Вопрос в том, о каких уровнях доходностей будет идти речь. Не зря на сегодня отменили аукцион по продаже ОВГЗ. Это правильный ход со стороны Минфина, чтобы подождать решения Нацбанка в четверг по учетной ставке. Уже в понедельник мы увидим, что Минфин готов предложить рынку, и что рынок готов покупать, будет понятно, где стороны готовы искать компромисс", - размышляет собеседник.

Какое-то время Минфин может обойтись без аукционов, поскольку до апреля не будет больших погашений по госдолгу. К тому же, как полагает аналитик ICU, ближайшие месяцы не стоит ожидать новые выпуски еврооблигаций, учитывая неопределенность на мировых рынках. При этом помочь с погашениями внешних долгов Минфину может НБУ, продав валюту из резервов, как это делали и в прошлом году. Ближайшая крупная выплата предстоит в мае в размере 1 млрд долларов.

"А там уже будет время до сентября ловить окно и смотреть, как будет развиваться ситуация. Может, разместятся не по 5-6%, а по 7-7,5%, что соответствует уровню ставки купона по выпуску с погашением в 2032-м году (7,375%). Когда ситуация на рынках успокоится, думаю, и по рисковым активам доходности упадут", – уверен Тарас Котович.

И хотя ситуация для власти вовсе не выглядит тупиковой в краткосрочной перспективе, новому правительству важно как можно скорее заручиться поддержкой Международного валютного фонда.

Аналитики рейтингового агентства Fitch считают, что именно новое соглашение с МВФ остается ключевым фактором для получения официальных выплат от ЕС и постоянного доступа к внешним рынкам на выгодных условиях.

Проигнорировать этот спасательный круг в условиях, когда мировую экономику начинает штормить из-за неопределенности с коронавирусом, будет как минимум легкомысленно.