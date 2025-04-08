Віртуальні активи проти грошей: що планують в НБУ

"Важливо зберегти макрофінансову стабільність, тож не можна, щоб віртуальні активи замінили собою гроші", - сказала вона.

За її словами, необхідно захистити фінансову систему від витоку капіталу і захистити населення.

Рожкова навела приклад історії з BitCapital. "Громадяни, що скаржилися на цей сервіс, не дуже розуміли, яку операцію здійснюють. Вони хотіли взяти кредит, але отримали борг у криптовалюті, що нашим законодавством заборонено, і ризик незрозумілого курсоутворення. Тому питання роботи з населенням вкрай важливе", - зазначила перша заступниця голови НБУ.

Вона наголосила, що через розосередженість криптогаманців регулювати та обмежувати їх буде складно, а також є ризик ухиляння від оподаткування.

Новий законопроєкт

Рожкова повідомила, що законопроєкт про віртуальні активи в Україні із розподілом повноважень регуляторів буде підготовлено до жовтня 2025 року

За її словами, європейська директива MіCA, на якій базуватиметься законопроєкт, передбачає, що навіть забезпечені зрозумілими базовими активами токени прийнятні лише в тому випадку, якщо це забезпечення перебуває в Європі.

"Регулювання цього ринку в країнах ЄС зазвичай здійснюється спільно: центральні банки концентруються на токенах, які забезпечені валютами чи грошима, регулятори ринку цінних паперів або міністерства фінансів - на всіх інших", - наголосила перша заступниця голови НБУ.

Вона додала, що Україна разом з міжнародними партнерами чітко визначить, хто з регуляторів за що відповідатиме, але запевнила, що регулятором точно не буде Мінцифри через позицію Міжнародного валютного фонду, але залучення цього міністерства до роботи над законопроєктом вітається.