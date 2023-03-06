Вирок Царьову набрав чинності. Йому заочно дали 12 років ув'язнення

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок суду колишньому народному депутату України та кандидату в президенти Олегу Царьову. Його засудили на 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Київський апеляційний суд.

На засіданні у понеділок, 6 березня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула матеріали справи, фігурнтом якої є Олег Царьов. Так, Шевченківським районним судом 3 березня 2022 року Царьова було визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу України. За результатом апеляційного розгляду апеляційну скаргу, яку було подано захисником Царьова, залишено без задоволення. Таким чином вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 03 травня 2022 року залишено без змін.