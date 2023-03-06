Приговор Цареву вступил в силу. Ему заочно дали 12 лет заключения

Киевский апелляционный суд оставил по-прежнему приговор суда бывшему народному депутату Украины и кандидату в президенты Олегу Цареву. Его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский апелляционный суд.

На заседании в понедельник, 6 марта, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела материалы дела, фигурнтом которого Олег Царев. Так, Шевченковским районным судом 3 марта 2022 Царева была признана виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса. По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба, поданная защитником Царева, оставлена без удовлетворения. Таким образом, приговор Шевченковского районного суда города Киева от 03 мая 2022 года оставлен без изменений.