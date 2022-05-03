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Царева приговорили к 12 годам тюрьмы

Новина українською →
Киев, Вторник 03 мая 2022 13:23
Царева приговорили к 12 годам тюрьмы Фото: Олег Царев (council.gov.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Шевченковский райсуд Киева огласил приговор бывшему народному депутату Украины и кандидату в президенты Олегу Цареву. Его осудили на 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

"Царев критиковал события Майдана и называл новую власть нелегитимной, настаивал на необходимости предоставления русскому языку статуса государственного, а также пропагандировал идею децентрализации власти вплоть до создания Федеративной республики Новороссия, куда войдут Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Запорожская, области", - говорится в сообщении.

Речь идет о высказываниях Царева во время президентской избирательной кампании в апреле-мае 2014 года. В частности, в эфире "Общественного телевидения", "Россия 24" и российского "1 канала".

Политик был признан виновным по ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 УК Украины, то есть в публичных призывах к умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, а также в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации.

"В числе доказательств - показания двух бывших госохранников, сопровождавших Царева во время перевыборной кампании 2014 года, а также видеозаписи программ с участием политика и их расшифровки и лингвистические экспертизы", - пишет издание.

Как сообщалось,

Напомним, дело по обвинению Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины находилось в суде с 2017 года.

Царев был нардепом от "Партии регионов", после Майдана 2014 года пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру и открыто выступил за "референдумы" в Донецкой и Луганской областях. Позже объявил себя "спикером парламента Новороссии".

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Олег Царев
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