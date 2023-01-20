Виробництво зросло, але дефіцит зберігається: яка ситуація зі світлом в Україні

В Україні сьогодні зросло виробництво електроенергії, проте зберігається дефіцит. Тому до областей доведені ліміти споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Споживання енергії сьогодні прогнозується незначно вищим, ніж у четвер. Водночас енергетики закінчили ремонт одного з блоків ТЕЦ, яка була пошкоджена. Також зросло виробництво на інших ТЕЦ та ГЕС, а також ВДЕ.

"Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж ¾ споживання", - йдеться у повідомленні.

До всіх областей сьогодні довели ліміти споживання. Якщо вони будуть перевищені, є загроза аварійних відключень світла.

Також зазначається, що вчора ввечері внаслідок артилерійського обстрілу знову відключалася лінія електропередачі, яка забезпечує живлення Запорізької атомної електростанції. Її оперативно вдалося повернути в роботу.

Нагадаємо, Дніпропетровська область сьогодні повернулася до планових відключень світла та стабільних графіків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.