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Виробництво зросло, але дефіцит зберігається: яка ситуація зі світлом в Україні

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Україна, П'ятниця 20 січня 2023 11:34
Виробництво зросло, але дефіцит зберігається: яка ситуація зі світлом в Україні Фото: в "Укренерго" розповіли про ситуацію зі світлом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні зросло виробництво електроенергії, проте зберігається дефіцит. Тому до областей доведені ліміти споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Споживання енергії сьогодні прогнозується незначно вищим, ніж у четвер. Водночас енергетики закінчили ремонт одного з блоків ТЕЦ, яка була пошкоджена. Також зросло виробництво на інших ТЕЦ та ГЕС, а також ВДЕ.

"Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж ¾ споживання", - йдеться у повідомленні.

До всіх областей сьогодні довели ліміти споживання. Якщо вони будуть перевищені, є загроза аварійних відключень світла.

Також зазначається, що вчора ввечері внаслідок артилерійського обстрілу знову відключалася лінія електропередачі, яка забезпечує живлення Запорізької атомної електростанції. Її оперативно вдалося повернути в роботу.

Нагадаємо, Дніпропетровська область сьогодні повернулася до планових відключень світла та стабільних графіків.

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Укренерго відключеня світла Електроенергія
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