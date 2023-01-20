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Производство выросло, но дефицит сохраняется: какая ситуация со светом в Украине

Новина українською →
Украина, Пятница 20 января 2023 11:34
Производство выросло, но дефицит сохраняется: какая ситуация со светом в Украине Фото: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сегодня выросло производство электроэнергии, однако сохраняется дефицит. Поэтому до областей доведены лимиты потребления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Потребление энергии сегодня прогнозируется незначительно выше, чем в четверг. В то же время энергетики закончили ремонт одного из блоков ТЭЦ, которая была повреждена. Также выросло производство на других ТЭЦ и ГЭС, а также ВИЭ.

"Дефицит мощности снизился, но все еще существенный. В вечерний пик генерация может покрыть чуть больше ¾ потребления", - говорится в сообщении.

До всех областей сегодня довели лимиты потребления. Если они будут превышены, существует угроза аварийных отключений света.

Также отмечается, что вчера вечером в результате артиллерийских обстрелов снова отключалась линия электропередачи, обеспечивающая питание Запорожской атомной электростанции. Ее оперативно удалось вернуть в работу.

Напомним, Днепропетровская область сегодня вернулась к плановым отключениям света и стабильным графикам.

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Укрэнерго відключеня світла Электроэнергия
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