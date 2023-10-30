Виробництво та кількість дронів в Україні збільшено більш ніж в 100 разів, - Федоров

"Потрібно розуміти, що це війна технологій. Сьогодні дрони, РЕБ, захист нашої техніки від дронів ворога, системи ситуаційної обізнаності, супутниковий зв'язок - це важливі компоненти технологічної війни. Тут потрібна максимальна дерегуляція, відкриття ринків, для того, щоб бізнес міг отримати контракти, створювати продукти, масштабувати виробництво", - сказав Федоров.

Він нагадав, що в Україні створили пілотний проект "Армія дронів". Також було прийнято десятки постанов, законів, дерегульовано цей напрямок та збільшено фінансування.

"І якщо порівнювати цей рік і минулий рік, то більше ніж в 100 разів збільшено виробництво та кількість дронів, які наші Збройні сили, взагалі всі Сили оборони, отримають до кінця року", - зазначив міністр.

Федоров також розповів, що у застосунку "Дія" відкрили напрямок військових проектів і сьогодні вони активно інкорпоруються. Наразі вже більш ніж 40 виробників БПЛА інкорпорувалися в "Дію".

"Ось так для мене виглядає ця екосистема, яка дозволяє швидко приймати рішення і бачити результати на полі бою від цих політик, які формуються урядом", - додав міністр.

Виробництво дронів в Україні

Як розповідав колишній міністр оборони Україн Олексій Резніков, на озброєнні наших воїнів вже більше 20 нових найменувань дронів українського виробництва. Наразі в Україні, як відзначив він, справжній бум виробництва дронів. Зокрема, через те, що уряду вдалося спростити процедури для розробників, а також виробників озброєння та військової техніки.

Зокрема Кабінет міністрів виділив в поточному році 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

Детальніше про виробництво дронів в Україні - в матеріалі РБК-Україна "Крила та очі ЗСУ. Як Україна розпочала випуск дронів і що заважало зробити це раніше".