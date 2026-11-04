Турецькі труби витісняють українські. Мінекономіки знову відклало антидемпінгові заходи

Розгляд остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту сталевих зварних труб із Туреччини знову перенесли, цього разу ще на два тижні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова у колонці для "Інтерфакс-Україна".

Турецький імпорт труб зростає

За словами Каленкова, від моменту подання українськими виробниками труб заяви минуло вже понад рік. Водночас попередні антидемпінгові заходи також не запровадили, попри відповідне звернення бізнесу.

"Відверто кажучи, важко зрозуміти таке зволікання", - зазначив він.

За даними президента "Укрметалургпрому", близько восьми українських трубних підприємств продовжують зазнавати збитків, а імпорт труб із Туреччини зріс утричі порівняно з 2021 роком.

Каленков стверджує, що турецька продукція витісняє українську завдяки демпінговим цінам, які можуть бути нижчими за собівартість виробництва в Україні.

Окремим ризиком він назвав значний потенціал Туреччини для подальшого нарощування поставок в Україну.

За його словами, вільні виробничі потужності турецьких підприємств у кілька разів перевищують обсяги українського споживання, тоді як на ключових експортних ринках - у США, ЄС і Великій Британії - щодо турецької продукції діють торговельні обмеження.

Ризики для української промисловості

Каленков також звернув увагу на використання окремими турецькими виробниками російської металургійної сировини.

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"Страшно уявити, що в трубній продукції, яка використовується для спорудження антидронових коридорів та інших об’єктів захисту в Україні, через відсутність торговельних заходів може використовуватися російська сталь", - заявив він.

За оцінкою президента "Укрметалургпрому", кожен місяць затримки посилює тиск на українських виробників. Підприємства втрачають замовлення, скорочують виробництво та мають менше ресурсів для відновлення.

Каленков також розкритикував роботу Міністерства економіки та довкілля й очільника відомства Олександра Кравченка. На його думку, відомство фактично самоусунулося від ухвалення рішень, які необхідні для захисту української промисловості.

"Українська промисловість очікує не нових переносів та надуманих причин для відмови, а відповідальних і своєчасних дій на захист власної економіки", - наголосив він.

Каленков попередив, що подальше зволікання може мати ширші наслідки для промисловості.

"Інакше існує ризик, що найближчим часом консервувати свої потужності буде не лише АМКР, але й десятки інших українських виробників. А це десятки тисяч робочих місць, податки, валютні надходження", - резюмував президент "Укрметалургпрому".