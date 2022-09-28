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Apple відмовилась збільшувати виробництво iPhone: Bloomberg пояснило причину

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Середа 28 вересня 2022 13:23
Apple відмовилась збільшувати виробництво iPhone: Bloomberg пояснило причину Фото: Apple відмовилась збільшувати виробництво iPhone (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple відмовилася від планів щодо збільшення виробництва нових iPhone 14 після того, як очікуваний сплеск попиту не відбувся.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як відзначає видання, Apple попросило постачальників відмовитися від ідеї збільшити виробництво iPhone 14 на 6 мільйонів одиниць. Водночас дотримуючись рівня попереднього року, компанія планує випустити 90 мільйонів телефонів.

На тлі цих новин фʼючерси фондового ринку США знизилися:

  • виробник мікросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. втратив 1,8%;
  • виробник iPhone Hon Hai Precision Industry Co. втратив 2,4%
  • спеціалізовані виробники Largan Precision Co. і LG Innotek Co втратили понад 7%;

Китай також пережив економічний спад. Станом на 26 вересня продажі Phone 14 в країні знизилися на 11% у порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Apple представила лінійку смартфонів iPhone 14, а також оновлений розумний годинник Watch Series 8 і бездротові навушники AirPods Pro.

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