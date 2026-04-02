Виробництво автомобілів по-новому: Кабмін затвердив важливі зміни

У новому документі йдеться саме про виробництво транспортних засобів, а не про експлуатацію машин, які вже є в користуванні.

Технічний регламент визначає стандарти, за якими виробляється транспорт та запчастини до нього. Цей процес має відповідати стандартам та вимогам ЄС.

"Сьогодні в Україні діють вимоги лише до 30 систем транспортних засобів. У ЄС такі вимоги затверджені до 75 систем. Це означає, що Україна наразі імплементувала менше 40% норм у сфері безпеки та конструкції авто. Оновлений техрегламент покликаний суттєво скоротити цей розрив", - підкреслили у Кабміні.

Що змінюється?

В Україні вперше впроваджуються сучасні вимоги, які вже діють у ЄС, зокрема:

системи автоматичного екстреного гальмування (ABS);

системи екстреного виклику (eCall);

нові вимоги до освітлення, сигналізації та гальмівних систем;

оновлені стандарти захисту пасажирів (у тому числі під час ДТП).

Окрім того, нові правила передбачають вимоги до систем захисту транспортних засобів від несанкціонованого доступу, включно з кібербезпекою.

Також впроваджуються сучасні вимоги щодо викидів CO₂, споживання пального та енергоефективності. Для низки систем (гальма, ремені безпеки, освітлення, дитячі крісла тощо) підвищуються технічні вимоги до актуальних європейських норм.

Важливі нововведення

Окрім цього, оновлений техрегламент змінює правила сертифікації запчастин до згаданих транспортних засобів. Насамперед мова про цифровізацію процедури для попередження зловживань та забезпечення прозорості.

Також впроваджується обов’язкова фотофіксація випробувань транспортних засобів. Всі сертифікати про відповідність транспортних засобів та протоколи випробувань будуть вноситись у спеціальний Реєстр.

Новий техрегламент набуває чинності через півроку після публікації – фактично у вересні 2026 року.