Виробники зброї Індії обговорили з Москвою потенційні спільні проєкти, - Reuters

Під час першого з 2022 року візиту керівників оборонного бізнесу Індії до Росії відбулися закриті переговори, про які раніше не повідомлялося.

За даними джерел Reuters, делегація прибула до Москви 29 - 30 жовтня під керівництвом міністра оборонного виробництва Індії Санджіва Кумара для підготовки ґрунту до візиту президента РФ Володимира Путіна до Нью-Делі 4 - 5 грудня.

Візит відбувався на тлі прагнення уряду Індії переглянути свою багаторічну оборонну співпрацю з Росією та перейти до моделі спільної розробки озброєнь. Подальша взаємодія з Москвою може позначитися на планах індійських компаній налагодити кооперацію із західними виробниками, зазначають експерти.

За інформацією джерел, під час переговорів сторони обговорювали можливість виробництва в Індії компонентів для літаків МіГ-29, систем ППО та іншого російського озброєння. Розглядалися також пропозиції щодо створення індійських виробничих потужностей для обладнання, яке потенційно може експортуватися до Росії.

Хто був присутній на переговорах

У зустрічах брали участь представники оборонних підрозділів великих індійських конгломератів, державних компаній та стартапів, що працюють у сфері дронів і штучного інтелекту.

За даними співрозмовників, присутнім був топменеджер Kalyani Group - материнської компанії Bharat Forge, яка виробляє компоненти для ракет та артилерії. Він, зокрема, обговорював можливу співпрацю у сфері комплектуючих для російських танків, літаків та гелікоптерів.

На переговорах також був присутній директор Adani Defence and Aerospace Ашіш Раджванші. Крім того, участь взяв представник Товариства індійських виробників оборонної продукції, до якого входять понад 500 виробників, включаючи Tata Sons, Larsen & Toubro та Bharat Electronics.

Adani Group і Bharat Forge заперечують участь керівників своїх компаній у переговорах. Міністерство оборони Індії та інші фірми не надали коментарів.

У 2024 році Reuters повідомляло, що дочірня компанія Bharat Forge входила до числа індійських підприємств, які постачали артилерійські снаряди до Європи. Частина цих боєприпасів була перенаправлена в Україну, що спричинило дипломатичний протест з боку Росії.

Як зазначає один із індійських топменеджерів, компанії обережно ставляться до нових угод з Москвою через ризик вторинних санкцій. Представник оборонного відомства Індії додав, що фірми мають самостійно оцінювати політичні та фінансові ризики, навіть попри можливість дипломатичного захисту з боку Нью-Делі.