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Виробники продуктів в Україні підвищують ціни: що дорожчає найшвидше

Україна, П'ятниця 23 серпня 2024 08:18
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Виробники продуктів в Україні підвищують ціни: що дорожчає найшвидше Фото: ціни виробників продуктів зросли на 10% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Гуртові ціни виробників промислової продукції у липні 2024 року порівняно з липнем минулого року зросли на 33,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату .

За даними статистичного відомства, ціни у межах України зросли на 37,2%, за межі України – на 8,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 14,0%, зокрема в межах України – на 10,4%, за межі України – на 26,4%.

Найбільше зросли ціни на виробництво м'яса – на 15,4%, у тому числі всередині України – на 15,5% та виробництво молочних продуктів – на 14,1%, у т.ч. усередині України – на 13,3%.

Виробники продуктів в Україні підвищують ціни: що дорожчає найшвидше

Нагадаємо, за даними продовольчої агенції ООН (ФАО), за останній рік світові ціни на зернові та цукор значно знизилися. Водночас олія, молочні продукти та м'ясо подорожчали.

У липні 2024 року індекс цін ФО на 3,1% нижчий за відповідне значення рік тому і на 24,7% нижчий від свого пікового значення в 160,3 пункту, досягнутого в березні 2022 року після російського вторгнення в Україну.

За даними Держстату, у липні інфляція у річному обчисленні прискорилася до 5,4% із 4,8% у червні. У місячному вимірі ціни не змінилися.

У липні НБУ погіршив прогноз щодо інфляції у 2024 році до 8,5% з 8,2%. НБУ очікує, що загальна інфляція в Україні прискориться протягом наступних трьох кварталів, але залишатиметься помірною.

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