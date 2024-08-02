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Світові ціни на продовольство знижуються: що подешевшало за останній рік

Україна, П'ятниця 02 серпня 2024 15:02
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Світові ціни на продовольство знижуються: що подешевшало за останній рік Фото: Ціни на продовольство знижуються (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За останній рік світові ціни на зернові та цукор значно знизилися за останній рік. Водночас олія, молочні продукти та м'ясо подорожчали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію продовольчої агенції ООН (ФАО).

Індекс цін на продовольство ФАО у липні 2024 року склав 120,8 пунктів, що трохи нижче за переглянутий показник за червень.

Світові ціни на продовольство знижуються: що подешевшало за останній рік

Зараз індекс на 3,1% нижчий за відповідне значення рік тому і на 24,7% нижчий від свого пікового значення в 160,3 пунктів, досягнутого в березні 2022 року після російського вторгнення в Україну.

Світові ціни на продовольство знижуються: що подешевшало за останній рік

Середнє значення індексу цін на зернові ФАО у липні становило 110,8 пунктів, що на 3,8% нижче за значення у червні та на 12,0% нижче за значення у липні 2023 року. Світові експортні ціни на всі основні зернові знижувалися другий місяць поспіль. Сильна конкуренція експортерів та слабкий світовий попит також чинили тиск на ціни на пшеницю. Сезонний тиск також сприяв зниженню експортних цін на кукурудзу.

Середнє значення індексу цін на рослинні олії ФАО у липні становило 135,0 пунктів, що на 2,4% вище, ніж у червні, і стало другим поспіль зростанням до півторарічного максимуму. За рік ціни зросли на 4%. Зростання індексу, що продовжується, відобразило вищі світові котирування пальмової, соєвої, соняшникової та рапсової олій.

Що стосується соняшникової та ріпакової олії, зростання світових цін в основному було зумовлене погіршенням перспектив урожаю в кількох основних країнах-виробниках відповідних олійних культур у сезоні 2024/25.

Індекс цін на молочні продукти ФАО в липні становив у середньому 127,7 пунктів, практично не змінившись порівняно з червнем, і виявився на 7,2% вищим за відповідне значення рік тому.

Індекс цін на м'ясо ФАО у липні становив у середньому 119,5 пунктів, що на 1,2% вище, ніж у червні, і на 0,8% вище відповідного значення рік тому.

Світові ціни на м'ясо птиці зросли через сильний попит на імпорт, особливо з боку Близького Сходу та Північної Африки. Навпаки, ціни на свинину трохи знизилися, що відображає ситуацію з надмірною пропозицією в Західній Європі через слабкіший зовнішній і внутрішній попит.

Індекс цін на цукор ФАО у липні становив у середньому 120,2 пунктів, що на 0,7% вище, ніж у червні, що стало другим щомісячним зростанням поспіль, але все ще на 17,9% нижче свого значення рік тому.

Нагадаємо, Мінагрополітики прогнозує втрату частини врожаю через сильну спеку та посуху влітку 2024 року. Урожай ранніх зернових скоротиться на 5%, пізні культури втратять близько 15%.

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ООН Ціни на продукти
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