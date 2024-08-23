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Производители продуктов в Украине повышают цены: что дорожает быстрее всего

Украина, Пятница 23 августа 2024 08:18
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Производители продуктов в Украине повышают цены: что дорожает быстрее всего Фото: цены производителей продуктов выросли на 10% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Оптовые цены производителей промышленной продукции в июле 2024 года по сравнению с июлем прошлого года выросли на 33,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, цены в пределах Украины выросли на 37,2%, за пределы Украины – на 8,3%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 14,0%, в том числе в пределах Украины – на 10,4%, за пределы Украины – на 26,4%.

Больше всего выросли цены в производстве мяса – на 15,4%, в том числе внутри Украины – на 15,5% и производстве молочных продуктов – на 14,1%, в т.ч. внутри Украины – на 13,3%.

Производители продуктов в Украине повышают цены: что дорожает быстрее всего

Напомним, по данным продовольственного агентства ООН (ФАО), за последний год мировые цены на зерновые и сахар значительно снизились. В то же время растительное масло, молочные продукты и мясо подорожали.

В июле 2024 года индекс цен ФО на 3,1% ниже соответствующего значения год назад и на 24,7% ниже своего пикового значения в 160,3 пункта, достигнутого в марте 2022 года после российского вторжения в Украину.

По данным Госстата, в июле инфляция в годовом исчислении ускорилась до 5,4% с 4,8% в июне. В месячном измерении цены не изменились.

В июле НБУ ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году до 8,5% с 8,2%. НБУ ожидает, что общая инфляция в Украине ускорится в течение следующих трех кварталов, но будет оставаться умеренной.

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