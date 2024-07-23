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Виробники продуктів за рік підняли ціни на 10%: що дорожчає швидше

Україна, Вівторок 23 липня 2024 14:38
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Виробники продуктів за рік підняли ціни на 10%: що дорожчає швидше Фото: оптові ціни на продукти зросли на 10% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Гуртові ціни виробників промислової продукції у червні 2024 року порівняно з червнем минулого року зросли на 26,7%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства, ціни у межах України зросли на 30,5%, за межі України – на 4,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 10,6%, зокрема в межах України – на 9,6%, за межі України – на 11,7%.

Найбільше зросли ціни на виробництво м'яса – на 15,6%, у тому числі всередині України – на 15,5% та виробництво молочних продуктів – на 13,7%, у т.ч. усередині України – на 12,9%.

Виробники продуктів за рік підняли ціни на 10%: що дорожчає швидше

Нагадаємо, за даними продовольчого агентства ООН (ФАО), індекс світових цін на продовольство в червні 2024 року був на 2,1% нижчим від свого значення роком раніше і на 24,8% нижчим від пікового значення в березні 2022 року після російського вторгнення в Україну.

За даними Держстату, середні ціни на продукти харчування в Україні у червні 2024 року порівняно з червнем минулого року знизилися на 0,1%.

Найближчим часом очікується прискорення зростання цін через підвищення тарифів на електроенергію та зростання курсу долара.

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Ціни на продукти Державна служба статистики
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