Производители продуктов за год подняли цены на 10%: что дорожает быстрее
Оптовые цены производителей промышленной продукции в июне 2024 года по сравнению с июнем прошлого года выросли на 26,7%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
По данным статистического ведомства, цены в пределах Украины выросли на 30,5%, за пределы Украины – на 4,3%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 10,6%, в том числе в пределах Украины – на 9,6%, за пределы Украины – на 11,7%.
Больше всего выросли цены в производстве мяса – на 15,6%, в том числе внутри Украины – на 15,5% и производстве молочных продуктов – на 13,7%, в т.ч. внутри Украины – на 12,9%.
Напомним, по данным продовольственного агентства ООН (ФАО), индекс мировых цен на продовольствие в июне 2024 года был на 2,1% ниже своего значения годом ранее и на 24,8% ниже пикового значения в марте 2022 года после российского вторжения в Украину.
По данным Госстата, средние цены на продукты питания в Украине в июне 2024 года по сравнению с июнем прошлого года снизились на 0,1%.
В ближайшее время ожидается ускорение роста цен из-за повышения тарифов на электроэнергию и роста курса доллара.