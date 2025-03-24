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Производители продуктов подняли цены на 20%: что в Украине подорожало больше всего

Украина, Понедельник 24 марта 2025 12:06
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Производители продуктов подняли цены на 20%: что в Украине подорожало больше всего Оптовые цены производителей промышленной продукции в феврале 2025 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 37,0%. Цены в пределах Украины выросли на 40,0%, за пределы Украины - на 15,9%. (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оптовые цены производителей промышленной продукции в феврале 2025 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 37,0%. Цены в пределах Украины выросли на 40,0%, за пределы Украины - на 15,9%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 20,2%, в частности в пределах Украины - на 18,0%, за пределы Украины - на 29,1%.

Больше всего выросли цены в производстве молочных продуктов - на 21,2%, в т.ч. внутри Украины - на 21,4%.

В производстве хлеба, хлебобулочных и мучных изделий цены поднялись на 15,8%, в том числе внутри Украины - на 16,4%.

В производстве мяса цены выросли на 10,2%, в частности, внутри Украины - на 12,0%.

Производители напитков подняли цены на 8,5%, в частности внутри Украины - на 8,6%.

Цены на производителей сахара упали за год на 1,5%, в т.ч. внутри Украины выросли на 0,4%.

Производители продуктов подняли цены на 20%: что в Украине подорожало больше всего

Оптовые цены производителей продукции переносятся на цены на прилавках магазинов с лагом в несколько месяцев.

Цены на продукты

По данным Госстата, средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в феврале 2025 года по сравнению с февралем прошлого года выросли на 15,2%. Подорожали все продукты.

а последний год среди продуктов больше всего подорожали сливочное масло - на 32,2%, подсолнечное масло - 31,1% и овощи - на 29,4%.

Хлеб подорожал на 20,6%, молоко - на 18,3%, творог и творог - на 17,9%, хлебопродукты - на 17,0%.

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Цены в Украине Государственная служба статистики
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